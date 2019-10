Morales y Bachelet se saludaron en Costa Rica

Evo Morales y Michelle Bachelet intercambiaron saludos poco antes del inicio de la III Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que se celebra a partir de este miércoles en San José, Costa Rica.



Fotografías difundidas a través de Twitter muestran el encuentro entre ambos mandatarios, del que no se conocen mayores detalles.



"La presidenta Bachelet se acerca a saludar al presidente de Bolivia Evo Morales", señala la foto que fue difundida por la radio estatal Red Patria Nueva en Twitter.



El presidente Evo Morales llegó a las 09:34 (11:34 hora boliviana) a la sede de la Cumbre y 14 minutos después arribó su similar chilena, Michelle Bachelet, según la información del diario La Nación, de Costa Rica.



Ambos están acompañados de sus cancilleres, el boliviano David Choquehuanca y el chileno Heraldo Muñoz, este último no aparece en las imágenes donde se ve a ambos mandatarios.



La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, no asistió a la investidura del tercer mandato de Evo Morales, acto que se realizó el pasado jueves 22 de enero, y su país solo envió un representantes del Poder Judicial.



"Actitud atolondrada"



Por su parte el presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, afirmó este miércoles en La Paz que ve en Chile "una actitud atolondrada" que le hace cometer errores en la controversia que mantiene con Bolivia por

la demanda de una restitución del acceso al mar perdido en 1879.





El mandatario, que ejerce la presidencia interina debido al

viaje de Evo Morales a la Cumbre de la Celac en Costa Rica, opinó

así tras ser preguntado por el documento chileno "El libre tránsito

de Bolivia. La realidad", publicado el lunes.