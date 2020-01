Ronaldinho dice estar viejo para jugar

El jugador brasileño Ronaldinho Gaúcho, nombrado embajador del Barcelona para los próximos diez años, dijo este sábado en Honduras que está viejo para seguir como futbolista profesional y anunció que abrirá escuelas de fútbol en todo el mundo.

"Ya estoy viejo, es muy difícil dejar el fútbol (para) nosotros que jugamos, porque es lo que más amamos hacer", afirmó Ronaldinho en una rueda de prensa en Tegucigalpa, adonde llegó este viernes.

El campeón del mundo con la selección brasileña en 2002 anunció que, después de tantos años ligado al deporte profesional, quiere "abrir escuelas de fútbol en todo el mundo".

"Quiero dedicarme a hacer otras cosas para contribuir al fútbol con escuelas para el fútbol", resaltó.

Al ser preguntado sobre los mejores momentos de su carrera futbolística, el jugador brasileño afirmó que se queda "con todo" lo que le ha dado el fútbol.

"No he hecho muchos goles, pero los que he hecho todos fueron bonitos", señaló Ronaldinho cuando fue requerido sobre su anotación favorita.

Aseguró que llegó "listo" a Honduras para jugar el domingo en un choque de exhibición con los equipos locales Motagua y Real España, conocido como "Partido por la Paz", donde disputará medio tiempo con cada uno.

Dijo además que espera que los hondureños acudan ese día al partido en el Estadio Nacional de Tegucigalpa y que en el futuro regresen a los campos de los diez equipos que participan en la Liga Profesional de Honduras, de los que muchos aficionados se han retirado por hechos violentos.

"Espero que todos vayan al estadio, será una gran fiesta, los esperamos", enfatizó Ronaldinho, de 37 años, quien este sábado compartirá sus experiencias futbolísticas con un grupo de niños en un campamento.

Mañana por la tarde, Ronaldinho, quien se inició como jugador profesional en el Gremio de Porto Alegre, acudirá a un hotel de Tegucigalpa para ver en un estadio virtual el clásico Real Madrid-Barcelona con un grupo de invitados seleccionados.

El brasileño destacó que en febrero pasado fue nombrado como nuevo embajador del Fútbol Club Barcelona, cargo en el que permanecerá durante los próximos diez años.

Con el Barcelona, el jugador, que también visitará El Salvador en agosto, logró dos Ligas y una Liga de Campeones, además de un Balón de Oro.

Ronaldinho también ha jugado con la selección de Brasil y los clubes París Saint-Germain, de Francia; AC Milán, de Italia, y el Querétaro, de México, entre otros equipos, y es embajador del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).