Unos 500 maestros de Santa Cruz irán a marcha nacional

Una delegación, de más de 500 maestros de Santa Cruz, partió ayer de la capital cruceña para engrosar la marcha nacional del magisterio urbano, que arranca hoy, a las 6:00, desde Caracollo (Oruro) hacia La Paz.



En diez días, los representantes de las 31 federaciones de maestros del país prevén llegar a la sede de Gobierno. Demandan respuesta a su pliego petitorio “por una mejor calidad educativa”, que incluye la creación de más ítems, mejoras salariales y apoyo técnico y pedagógico.

El ejecutivo departamental, Saúl Azcárraga, que encabeza la delegación cruceña, indicó al momento de partir que “la movilización es para pedir al Gobierno que se implemente la educación técnica y se dé calidad, tal como establece la Constitución Política del Estado”.

Las demandas

El dirigente nacional de los docentes, Adhemar Sánchez, estima que hoy caminarán 22 kilómetros, una de las rutas más largas, y luego irán recorriendo entre siete y diez kilómetros por día.

Aclaró que, pese a que la movilización concentrará a educadores de todo el país, no se suspenderán las labores educativas en los colegios. Indicó que por unidad educativa participan solo dos profesores, con el fin de no perjudicar a los estudiantes.

“Somos 31 federaciones de maestros que nos vamos a concentrar en Caracollo. Creemos que en diez días vamos a llegar a La Paz y el ministro de Educación, Roberto Aguilar, tiene que escuchar nuestras demandas", precisó el dirigente.



Insistió en que el sector exige una mejor calidad educativa, que el Gobierno garantice las capacitaciones profesionales y un incremento salarial justo para los trabajadores. “Pese a las advertencias de descuentos y otras amenazas, estamos listos para marchar”, sostuvo.



Descalifican la medida

El ministro Aguilar descalificó la movilización del magisterio urbano al indicar que esta no responde a demandas para tratar la calidad educativa y, además, fomenta la suplencia, lo que afectaría a la continuidad de las labores escolares.

Sostuvo que las demandas no tienen nada que ver con lo que son las políticas educativas. “Hablan de la jubilación, de la Caja Nacional de Salud, entre otros temas que no corresponden atender a esta cartera de Estado”, dijo