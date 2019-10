Presidente israelí dice que los palestinos no van a desaparecer

El presidente de Israel, Reuven Rivlin, llamó hoy a avanzar hacia la paz con los palestinos, señaló que los israelíes están destinados a vivir juntos con ellos y advirtió que "no van a desaparecer" en un discurso pronunciado en la Conferencia por la Paz en Israel del diario Haaretz que se celebra en Tel Aviv.



"Tanto en la derecha como en la izquierda, nos estamos comportando como si estuviéramos paralizados. Evitamos preguntarnos ¿qué podemos hacer para vivir juntos?. No estamos condenados a vivir juntos, nuestro futuro es vivir juntos", señaló Rivlin.



"Los palestinos están aquí porque estaban aquí en el pasado, a nuestro lado, y no se van a ir a ningún lado", prosiguió.



"La separación no hará a los palestinos desaparecer, igual que Israel no les va a convertir en amantes de Sión", expresó el jefe de Estado israelí.



Rivlin apostó por la mejora de las condiciones de vida de los palestinos y se preguntó si el público, tanto desde la izquierda como desde la derecha, cree que el que haya un 70% de pobreza entre los residentes de Jerusalén Este (palestinos) beneficia de algún modo los intereses israelíes.



Su alocución fue seguida por la de Akiva Eldar, director ejecutivo de la conferencia y periodista de Haaretz, quien señaló que "es hora de fijar las fronteras del Estado" e ironizó sobre la reciente declaración del primer ministro, Benjamín Netanyahu, de que el pueblo israelí "tendrá que vivir siempre con la espada".



El que fuera jefe del gobierno británico y representante durante la última década del Cuarteto para la Paz en Oriente Medio, Tony Blair, por su parte, aseguró en una entrevista en directo con el periodista de Haaretz Ari Shavit que no hay una paz posible que no parta de un consenso regional.



"Hay que buscar un acercamiento a la paz que esté basado en la región y las alianzas que pueden crearse en ella, y no únicamente en la relación entre palestinos e israelíes", señaló.



Según él, la única paz posible, es la que contempla "un estado de Israel seguro al lado de un estado palestino viable", algo que solo puede ocurrir con el establecimiento de un estado palestino "en las fronteras de 1967 con intercambios territoriales".



Tres cuestiones para alcanzar la paz



Para Blair, que abandonó su puesto como representante del Cuarteto este año, para alcanzar la paz se necesita trabajar en tres cuestiones: un proceso político con un enfoque regional, en el que serviría de base la Iniciativa de Paz Árabe, grandes cambios en la situación sobre el terreno y una política palestina unificada en torno a la base de crear la pacificación.



"No se puede lograr la paz como en los viejos tiempos. No habrá paz si no es apoyada por la región en su conjunto", advirtió.



También señaló que es importante mejorar la calidad de vida de los palestinos, para que tengan incentivos en apostar por la pacificación.



La Conferencia congrega a políticos, representantes sociales y periodistas israelíes para debatir el camino a seguir para acabar con el conflicto con los palestinos, en un mal momento desde el pasado octubre comenzó una oleada de violencia en la que han muerto cerca de un centenar de personas en ataques palestinos y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad israelíes en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este.

