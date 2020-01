Esto es lo que realmente ocurre si tragas un chicle

¿Quién no ha oido aquello de “si te tragas un chicle se te queda pegado al intestino o al estómago” o eso otro de que el cuerpo tarda siete años en expulsarlo? Ninguna de estas afirmaciones es correcta, no son más que meras leyendas, al menos eso indica un artículo publicado en el diario español La Vanguardia



“Lo cierto es que muchos de los componentes del chicle no se encuentran en la naturaleza y por esto nuestro cuerpo no tiene enzimas para descomponerlos” explica la doctora Robynne Chutkan en WebMD.



Pero el hecho de que nuestro cuerpo no logre deshacer el chicle no quiere decir que por esto vaya a pegarse a las paredes del estómago o del intestino. Finalmente “pasa al intestino, después al colon y finalmente la expulsamos” afirma Chutkan. Este proceso puede tardar entre uno y tres días, pero “definitivamente no semanas, ni mucho menos años”, añade la especialista. Entonces podemos decir, mito desmontado.



Mascar chicle, sin embargo, tiene otros riesgos: en los niños existe el peligro de que se ahoguen y el azúcar que contiene no es nada buena para la salud dental. Además, teniendo en cuenta que nuestro cuerpo no es capaz de digerir sus componentes, quizás deberíamos pensarlo dos veces antes de metérnoslo en la boca.



