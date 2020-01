Un mototaxista es asesinado a bala

Un mototaxista murió producto de un disparo durante un atraco registrado la noche del sábado en la ciudad de Montero. Según testimonios otorgados a la Policía, el hecho sucedió alrededor de las 21 horas cuando Daniel Durán Marzana, de 17 años, circulaba en su motocicleta de ida a su cuarto para descansar. Llevaba en una especie de mochila a su perrito al que cargaba a todo lado. De pronto fue interceptado por dos sujetos en una motocicleta. Uno se encontraba con capucha, el otro le disparó, la víctima cayó y se robaron su motocicleta.

Su perrito fiel hasta el final

La mascota no se separó de su amo, hasta que una joven que vio al hombre cuando era atacado alertó el hecho a la Policía. Los agentes acudieron al lugar pero el joven yacía sin vida sobre el piso y a su lado el perrito. Una joven que vio a la víctima se encariñó de la mascota y se la llevó. Sin embargo los familiares del motociclista buscan a la joven para rescatar al animalito.



“Antes de esa desgracia él estaba conmigo y me dijo papá me voy a descansar a mi cuarto. Después me llamaron para avisarme que fue atacado a tiros y yo no creía. Fui al lugar y vi a mi hijo muerto”, dijo su padre Marcial Durán.



El cuerpo del infortunado fue trasladado a la morgue del hospital de la Pampa de la Isla para la autopsia de ley.

La Policía detuvo a una mujer vía informativa, pero no hay rastros de los autores del lamentable suceso.



Daniel Durán Marzana se había independizado de sus padres y por eso alquiló un cuarto para irse a vivir con su pareja. Se ganaba la vida de mototaxista en Montero.

Sus familiares pidieron a la Policía y a la Fiscalía para que esclarezcan la muerte del joven trabajador