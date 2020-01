Reino Unido activa el brexit; Alemania pone condiciones

La primera ministra británica, Theresa May, pidió ayer unidad a su pueblo al iniciar una salida de la UE que calificó de irreversible, y que pondrá a prueba la resistencia de las costuras europeas y británicas. La determinación de Londres fue recibida por mandatarios y jefes de Estado con alegría e inquietud debido a que el reto representa un desafío mayúsculo porque amenaza la unidad del bloque.

"Ha llegado el momento de unirnos y trabajar juntos para lograr el mejor acuerdo posible", afirmó en un discurso en el Parlamento, minutos después de que el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, recibiese en Bruselas la carta británica que notifica la salida.



Tras una reacción inicialmente tibia, el Gobierno alemán ha endurecido progresivamente su actitud respecto a las futuras negociaciones para la salida de Reino Unido de la UE. Berlín cree que antes de empezar a hablar de la futura relación UE-Reino Unido, será necesario cerrar el contrato de divorcio.

“Las negociaciones deben primero aclarar cómo vamos a deshacer nuestros vínculos actuales, y solo cuando esta cuestión haya sido aclarada podremos, espero que pronto, empezar a hablar de nuestra relación futura”, aseguró ayer la canciller Angela Merkel en Berlín. Con esta negativa, la líder más poderosa de Europa envía un mensaje de confrontación a Londres, que preferiría iniciar las dos conversaciones de forma paralela.



En las negociaciones que se avecinan, el dinero será una de las grandes piedras en el zapato. El Gobierno alemán ni confirma ni desmiente el cálculo de 60.000 millones de euros en facturas pendientes.

Sin vuelta atrás

"Es un momento histórico que no tiene vuelta atrás", sentenció May. "No hay razones para pretender que este es un día feliz, ni en Bruselas ni en Londres", le respondió casi de inmediato Tusk, advirtiendo que los 27 países restantes se mantendrán "unidos también en el futuro, durante las difíciles negociaciones".

Al término de dos años de negociaciones, la UE habrá perdido a un poderoso miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y potencia nuclear, y habrá ganado, a su pesar, un ejemplo que otros sentirán la tentación de seguir. A su vez, el Reino Unido podría quedarse sin Escocia e Irlanda del Norte si el descontento de ambas con el brexit acaba en independencia.

El presidente francés, François Hollande, pronosticó que el brexit "será doloroso económicamente" para los británicos y "sentimentalmente" para los europeos.



División

El referéndum del 23 de junio de 2016 (52% contra 48% a favor del brexit) dejó heridas por cicatrizar en la sociedad británica, y ayer coincidieron muestras de alegría y de auténtico pesar. Nigel Farage, el antiguo líder del partido antieuropeo UKIP, se fue a tomar cervezas y estimó que la muerte de la UE está cerca: "Nosotros nos vamos primero". Ante el Parlamento británico, una pequeña manifestación protestaba contra el brexit. "El 'Titanic' navega hacia aguas brexit. Será un viaje tranquilo, sin obstáculos", bromeó uno de sus organizadores, Graham Fawcett.

Abdul Chudhury, un inmigrante bangladesí de 49 años, que trabaja en un puesto de sándwiches de Edimburgo, se congratuló porque hay que controlar la inmigración, "como en Australia o Nueva Zelanda, donde sólo se permite venir a vivir y a trabajar a gente capacitada".

En cambio, para el enfermero español Joan Pons, era un día lúgubre: "N unca podré volver llamar 'mi casa' a este país. Es una casa rota, y me parte el corazón", escribió en Twitter.

Millonaria multa

Los mandatarios europeos tienen previsto establecer sus grandes líneas de negociación el 29 de abril en una cumbre en Bruselas, sobre la base de la propuesta que Tusk les presentará antes del viernes.



Las negociaciones propiamente dichas empezarán a finales de mayo, principios de junio, y el primer cara a cara entre May y los líderes de los 27 será el 22 de junio. May quiere una ruptura neta y renunciará al mercado único para poder controlar la inmigración, lo que ha despertado preocupación en sectores como la banca y los constructores de automóviles, muy dependientes de sus negocios en la UE.

Muere el sueño de Churchill



El ingreso británico a la UE se produjo en 1973 tras dos negativas del presidente francés Charles de Gaulle, que estaba convencido de que los británicos eran unos europeos reticentes que iban a actuar como caballo de Troya de EEUU.



El Reino Unido prosperó económicamente como miembro, moldeó el bloque y le arrancó concesiones: se le permitió quedarse al margen del euro y del espacio Schengen, obtuvo la creación del mercado único, la ampliación del bloque a los países del Este y que se le reembolsara dinero del presupuesto agrícola, al famoso grito de Margaret Thatcher: "Quiero que me devuelvan mi dinero".

Londres, Irlanda del Norte y Escocia votaron a favor de seguir en la UE, pero el resto de Inglaterra y Gales, acabaron sacando al Reino Unido de la UE

Señala que mantendrá su papel en la ONU

El Reino Unido aseguró ayer que su papel en Naciones Unidas no cambiará como resultado de su salida de la Unión Europea (UE) y dejó claro que, mientras siga siendo miembro del bloque, continuará cooperando con sus socios comunitarios.

"Vamos a dejar la UE, pero no vamos a dejar Europa, mucho menos vamos a dejar el escenario internacional", dijo a los periodistas el embajador británico en Naciones Unidas, Matthew Rycroft, después de que su Gobierno activase el proceso de dos años para negociar con Bruselas las condiciones del llamado "brexit".

Rycroft subrayó que el Reino Unido "será siempre un miembro permanente y líder del Consejo de Seguridad de la ONU", órgano que preside este mes.

El embajador insistió en que su país seguirá siendo una "potencia en asuntos exteriores".