Feriado de 3 días por falta de energía en Venezuela

El Gobierno de Venezuela decretó que el sector público no trabajará los días miércoles, jueves y viernes como medida de ahorro energético en el marco de la sequía que sufre el país y pidió a los poderes Judicial, Electoral y Ciudadano colaborar con esta decisión.



"Los días miércoles, jueves y viernes no se laborará en el sector público a excepción de aquellas tareas que son fundamentales y que son necesarias, igualmente los días viernes serán no laborables para los planteles educativos de los niveles inicial, nivel medio y el nivel básico", dijo el vicepresidente ejecutivo Aristóbulo Istúriz.



El vicepresidente hizo el anuncio desde el embalse de Guri, el más importante del país, que se encuentra en un nivel crítico de agua, donde adelantó que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, le pidió dar esta información.



El Gobierno ya había anunciado el 7 de abril pasado que los viernes no se trabajaría en el sector público para atender la emergencia nacional ocasionada por la sequía.



Hoy, minutos después del anuncio de Istúriz, el jefe de Estado confirmó la información desde su programa de radio y televisión "En contacto con Maduro", y anunció que se instaló una comisión presidencial especial para recuperar "todo el ecosistema del Guri".



"El vicepresidente anunció, así le di la instrucción, una nueva medida necesaria para que la administración pública labore lunes y martes, mientras pasamos estas semanas críticas, extremas en donde estamos haciendo todo, todo, todo, por salvar al Guri", dijo Maduro.,

A la luz de una vela una niña realiza sus tareas. El racionamiento de energía eléctrica afecta a todos los venezolanos/Reuters La racionalización de la energía eléctrica ha hecho que los venezolanos se den modos para continuar con sus actividades, como este policía/Reuters La racionalización de la energía eléctrica ha hecho que los venezolanos se den modos para continuar con sus actividades/Reuters La racionalización de la energía eléctrica ha hecho que los venezolanos se den modos para continuar con sus actividades/Reuters La racionalización de la energía eléctrica ha hecho que los venezolanos se den modos para continuar con sus actividades/Reuters

Además, indicó que a partir de mañana, durante al menos dos semanas, se mantendrá este sistema laboral.



"Le estoy pidiendo el apoyo a los poderes públicos, manteniendo los servicios, al Poder Judicial, he hablado con la presidenta del Tribunal Supremo (Gladys Gutiérrez), le estoy pidiendo el apoyo al Poder Electoral, a la presidenta del Poder Electoral (Tibisay Lucena) le estoy pidiendo el apoyo al Poder Ciudadano también", señaló.



En los últimos dos días se han reportado protestas intermitentes en rechazo al racionamiento eléctrico obligado por la sequía en ciudades del interior venezolano, según reportes de ciudadanos en las redes sociales, a las que también recurrieron las autoridades para informar de los efectos de la sequía.



La estatal Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) recurrió a las redes sociales para informar a su vez del progresivo descenso del nivel de los embalses de las hidroeléctricas.



Los casi 30 millones de habitantes de Venezuela consumen de promedio 15.500 megavatios por hora, 9.500 de los cuales son generados por las hidroeléctricas cuyos embalses han reducido sensiblemente sus niveles de agua debido a una sequía que en los últimos meses se ha agravado por el fenómeno climático de El Niño.



La situación también ha llevado al Gobierno a realizar cortes programados de luz, especialmente en el interior del país y en centros comerciales.