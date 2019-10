Nintendo cae en bolsa al bajar efecto Pokémon GO

Los títulos del gigante de los videojuegos Nintendo se desplomaron hoy más de un 17% en la Bolsa de Tokio después de que la empresa minimizará el impacto que tendrá "Pokémon GO" en sus balances.



Al cierre de la negociación, los títulos de la empresa con sede en Kioto perdieron un 17,72 % con respecto a su precio de cierre del viernes, hasta quedar en 23.220 yenes la acción.



Esta caída desinfla en parte la extraordinaria y reciente escalada de Nintendo, que logró duplicar el valor de sus títulos y su capitalización de mercado después de que el juego fuera lanzado el pasado 6 de julio.



La empresa recordó en un comunicado el pasado viernes algo subrayado por la mayoría de analistas cuando las acciones de Nintendo comenzaron a dispararse tras el estreno del juego: The Pokemon Company, codesarrolladora y editora de "Pokémon GO", es una filial participada en un 32 % por la creadora de Super Mario.



Debido a este esquema contable el impacto a nivel de beneficios en la hoja de resultados de Nintendo "es limitado", recordó la compañía.



La empresa explicó que todo esto ya está reflejado en su previsión de beneficios realizada el pasado abril y que no tiene previsto modificar por el momento su pronóstico financiero