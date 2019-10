Gobierno detecta aviones espías en cielo boliviano

El viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, informó de que en cielo boliviano operan aviones espías y apuntó a Estados Unidos de ser el principal país que vigila las acciones que realiza el Gobierno de Evo Morales. Esta información, según la autoridad, fue descubierta por el departamento de Inteligencia, instancia que en el último tiempo se dedicó a investigar los narcovuelos entre Perú y Bolivia. “Esto es una luz roja y nos debe poner en alerta, ya que existen aeronaves no identificadas que operan en el espacio aéreo boliviano y esto es cuestión de Estado", dijo.



Para evitar estas operaciones, el viceministro acotó que se tiene previsto contar con los radares franceses que ya fueron adquiridos por el Gobierno. Cáceres no descartó que estas aeronaves no identificadas se utilicen también para el traslado de cocaína u operaciones que tienen que ver con el negocio de la droga.



En 2014, el Gobierno sospechó de estrategias espías que ejecutaría Chile en el país. Santiago y Lima estuvieron a punto de romper relaciones porque las Fuerzas Armadas Chilenas espiaron acciones del Gobierno peruano