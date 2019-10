Evo ofrece diálogo a Chile para resolver los 'abusos'

El presidente Evo Morales, después de escuchar atentamente el informe de la comisión de Bolivia que viajó a Chile, pidió el envío de una nota oficial a su par, Michelle Bachelet, para resolver de manera conjunta e inmediata los "problemas" que sufren los transportistas.



"Queremos un diálogo de manera conjunta. He pedido el envío de una nota formal, yo estoy seguro que nuestra hermana Michelle Bachelet no sabe se estos abusos. Antes hemos avanzado, incluso en el tema del mar, pero luego vinieron las elecciones", manifestó el mandatario en Palacio de Gobierno.



A consideración de la autoridad, el Tratado de Paz y Amistad de 1904 se convirtió en un "negocio" privado en Chile, mientras que la disposición de un libre tránsito pasó a ser un "libre abuso". Dije que "algunas autoridades de Chile solo buscan la confrontación, tienen una mentalidad neocolonial y no están viendo como podemos atender a nuestros pueblos".



A manera de broma, Morales aseveró: "que nos cuenten que por comer manzanas chilenas hay que pagar multas de hasta 70 dólares", en referencia a la sanción que recibió un senador boliviano en frontera por el paso de los alimentos, que de paso eran chilenos.



"Nos hicieron llorar con la marcha naval, con eso, (un gol) de chilena, de taquito en Antofagasta. Felicidades por ese profundo sentimiento con la patria", acotó la autoridad, tras escuchar a detalle las experiencias del viaje.



Finalmente, aseguró que esperará "de Cancillería de asambleístas, de nuestros hermanos periodistas, qué debemos hacer. Sus propuestas son muy importantes para también políticas internas, programas internos".



El presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, contó que dentro de los puertos de Arica y Antofagasta "convivía la soya boliviana de exportación con la caca de las palomas" y reflexionó señalando que "si así nos han tratado a nosotros, si así han tratado a nuestro Canciller, qué quedará para nuestros compatriotas".



Se estima que entre 1.300 a 1.500 camiones bolivianos llegan solo en Arica y que en algunos casos son sancionados con hasta 1.000 dólares por llevarse alimentos para cocinar. La titular de Diputados, Gabriela Montaño, instó a la reapertura urgente de los cuatro garajes de bolivianos que fueron clausurados.