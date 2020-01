Mariana Ranz: “Amo lo que hago y vivo de ello”

Parece más alta de lo que dice (1,77 cm), piernas, brazos y dedos larguísimos, fina, educada e igualmente divertida y sencilla. Muy expresiva al hablar, gesticula con manos y labios, se pone seria, se ríe, habla fuerte y bajito. Es una artista de la danza, por ello utiliza sus movimientos para transmitir información y sentimientos. Mariana Ranz Terceros estudió ballet desde los cuatro años y lo hizo por más de una década hasta que salió bachiller del colegio Alemán en 2003, inmediatamente se trasladó a California, Estados Unidos, a perseguir sus sueños.

¿Querías ser bailarina profesional?

Pertenecer a una compañía no era mi meta, nunca me interesó seguir como bailarina profesional. Primero, porque es un área muy competitiva; siempre me gustó más el área educativa y de formación. Hice ballet y sigo tomando clases, porque amo eso, además, quiero educar y formar a los niños en este arte. A eso me dedico actualmente.



¿Esta pasión por la danza te llevó muy lejos y te privó también de algunas cosas?

El amor por el arte tiene su precio, no tuve niñez, ni juventud, ni vida social, siempre tenía ensayos. Eso llenó mi vida y lo repetiría mil veces, por eso escogí seguir haciendo esto que ha llenado mi vida de satisfacciones. Me formé como educadora y estoy safisfecha de poder decir: hago lo que amo



¿Estás viviendo tu sueño?

Viajo, trabajo con niños, estoy feliz y muy contenta. Miro los últimos años de mi vida y creo que he logrado cosas importantes en Nueva York, en una ciudad y en un ámbito tan competitivo, trabajo para instituciones grandes y soy bendecida por las oportunidades y posibilidades que se me han presentado.



¿Qué estudiaste?

Estudié danza 'para mí' y sicología para mis papitos (ríe). Saqué dos carreras (danza y sicología y comportamiento social), me gradué con honores de la Universidad de California en Irvine (UCI) en 2009.



¿Por qué educadora?

La red de contactos de la UCI me permitió relacionarme con instituciones reconocidas para trabajar como maestra. Así me enteré de un programa en África, apliqué y luego fui seleccionada. Fue una experiencia maravillosa el compartir con docentes y niños. Mientras estaba en Uganda colaboré con bailarines profesionales, educadores y estudiantes de la Royal Ballet Academy y la Universidad Makerere, en Kampala. Tomé clases en danzas ugandesas tradicionales, tambor de África Oriental y metodología de enseñanza. Colaboré en planes de lecciones para implementar y enseñar grupos de 40 o más niños de orfanatos locales y organizaciones comunitarias. Preparé una presentación de desarrollo profesional para los profesores de la Escuela de danza y ballet moderno Reina de Uganda, y para complementar el material presentado, enseñé una clase maestra de pre-ballet.



¿Fue significativo ese viaje?

Con esa experiencia descubrí mi vocación y en qué quería embarcarme: la enseñanza de la danza. Ver los rostros felices de los niños absorbiendo un poquito de lo que les podía enseñar y redescubrir que la práctica del arte te enseña disciplina, responsabilidad, a desenvolverte y saber expresarte cotidianamente.

Eso me motivó a buscar una especialización. Al regresar a California hice la maestría en educación de danza, soy maestra certificada en pre-primaria nivel 7 y asociaciones del American Ballet Theatre con Currículo Nacional de Entrenamiento.



¿A eso te dedicás de lleno?

Trabajo mucho. Puedo decir que estoy viviendo mis sueños, pero nada es gratis, nada cae del cielo. Por mi esfuerzo y mis calificaciones he sido recomendada para trabajar en instituciones muy reconocidas en Nueva York.

Enseñé ballet a niños de tres a 12 años para los Programas Tendu y Jeté en el Teatro de Danza de Harlem.



Diseño e imparto clases de fitness afterschool divertidas, frescas y creativas para la escuela primaria con el Director del Programa Después de la escuela. Enseño movimiento creativo, zumbatómica, coreografía, toque, pre-ballet y pista en The Spence School.

En Hunter College Elementary, trabajo en estrecha colaboración con el departamento de teatro para kindergarten y primer grado y con el departamento de educación física de segundo a sexto grado. He diseñado un currículo apropiado para esas edades que progresará y se construirá a lo largo de los años.

En el Fancy Feet Bronx, N.Y. ofrezco clases a nivel recreativo, competitivo y profesional. Enseño a principiantes y avanzados en el ballet, el movimiento creativo y clases de jazz para principiantes. Ahí estoy dos veces por semana.



¿Cuáles son tus proyectos?

Me encantaría tratar de hacer programas remotos, volver y a ayudar a mi gente y a mi país. Hacer seminarios de un mes o dos meses, con diferentes estilos de danzas en escuelas y dar esa oportunidad a gente que no tuviera la accesibilidad a institutos exclusivos y enfocarlos a todos sin excepción. Como en mi trabajo en Nueva York, hay programas para niños dotados y de escasos recursos que son sostenidos por instituciones que les dan la coyuntura como a los demás.



¿Algo anecdótico del oficio?

Con mi madre tuve un poquito más de dificultad para que acepte que podía dedicarme a esto, mi padre me apoyó sin mayores problemas. Ahora ambos están orgullosos de mis logros y dicen que soy educadora de danza, y también sicóloga (ríe)



¿Cómo cambiar esa mentalidad de los padres?

Educando a los niños. Ellos demostrarán con su cambio de actitud ante la vida, sus actos disciplinados y responsables que esta elección nos permite expresarnos en público con soltura a través del movimiento. Eso hará cambiar la mentalidad de algunos padres que creen que este no es un modo de vida que puede darnos de comer. Se puede vivir del arte y tener muchas satisfacciones.