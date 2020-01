MAS asegura apoyo a la repostulación y COB toma distancia

La dirigencia del Movimiento Al Socialismo (MAS) da por hecho el respaldo unánime a la repostulación de Evo Morales en su congreso nacional y afina detalles para propiciar un nuevo referéndum. En 2018 comenzará la recolección de firmas y la estrategia para ‘enamorar’ a la población será destacar la gestión, según Leonardo Loza, dirigente de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia (Csciob).“La mejor forma de enamorar a nuestro pueblo y garantizar la respostulación de nuestro hermano presidente es seguir trabajando como ahora”, explicó el representante, que se reunió ayer en Palacio de Gobierno con el primer mandatario y otros integrantes de la cúpula del oficialismo.Sin embargo, la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) no participará de la cita del MAS en Montero, la próxima semana, tampoco de reuniones de la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) y no apoya que Evo busque permanecer en el poder.“No hay ni una resolución de ampliado para decir mínimamente hay que apoyar a este proceso o hay que apoyar a Morales”, manifestó Guido Mitma, secretario ejecutivo de los trabajadores.En respuesta, el dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Feliciano Vegamonte, explicó que el representante obrero “habla por su persona. Él no estará presente, pero quienes constituimos la COB estaremos en el congreso del MAS. Que no esté ahí como soberbio, que reflexione”.Evaluación a ministrosUno de los puntos de la reunión de Evo con dirigentes fue ver los ‘errores’ de algunos de sus colaboradores.