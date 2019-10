Contestan a Chile que 'la verdad entra por los ojos'

El Vicecanciller de Bolivia, Juan Carlos Alurralde, respondió a los dichos del Canciller de Chile, Heraldo Muñoz, que en la víspera afirmó que la visita de autoridades a las aguas del Silala "no cambia la realidad" sobre lo que ese país considera un río internacional.



"La realidad entra por los ojos, si el Canciller Heraldo Muñoz fuera al Silala vería que no se trata de un río internacional. Él debería tender puentes para buscar una solución a este problema", señaló la autoridad en declaraciones a Patria Nueva.



"La realidad es que el Silala es un río internacional y así lo ha reconocido Bolivia por más de 100 años (...) Ellos (los bolivianos) pueden visitar su territorio y mirar el río como les parezca y con la compañía que quieran", manifestó en la víspera el jefe de la diplomacia del vecino país.



El representante boliviano agregó que lo que ayer se verificó es la existencia de un "sistema de drenaje artificial que toma nuestras aguas y las transporta de forma ilícita a Chile", por lo que dijo que se recabarán los datos necesarios para formular una posible demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.



"Nosotros vamos a buscar el acompañamiento de organismos internacionales especializados. Existen muchos documentos que se han emitido de cómo se aplica la ley en cursos de agua en frontera que no pueden ser modificados", agregó Alurralde.



La posición de Bolivia, según el Vicecanciller, es que "tiene que haber una compensación por el uso ilícito e ilegal de las aguas del Silala, ese punto no pudo ser solucionado en las negociaciones que tuvimos. Chile se rehusó a tocar este tema y por eso no pudimos lograr un acuerdo. En 2010 Chile congeló las consultas entre ambos países".