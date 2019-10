Morales antes de ir a Cuba ataca a EEUU por su política antidroga

El presidente de Bolivia, Evo Morales, cuestionó fuertemente una "ley transnacional de tráfico de drogas" aprobada por el Congreso de Estados Unidos, antes de emprender este jueves viaje a Cuba en una visita de carácter oficial.



"Que se aprueben leyes de aplicación transnacional, no entiendo, porque los tiempos de colonia han terminado, los tiempos de dominación imperial han terminado", protestó Morales en la inauguración de una cumbre de alcaldes de América Latina.



Dichas normas "no sirven para América Latina y el Caribe, estamos en tiempos de la liberación internacional a la cabeza de los movimientos sociales de los pueblos de todo el mundo", sostuvo Morales.



La ley que puso en vigencia Estados Unidos le permite preparar casos de extradición de narcotraficantes. Además sanciona a cualquier persona fuera de su territorio que fabrique o distribuya sustancias que considera controladas, bajo conocimiento, intención o con motivos que lleven a creer que serán llevadas a Estados Unidos.



Estados Unidos considera sustancia controlada la ancestral hoja de coca, insumo clave para la cocaína, algo que los agricultores cocaleros bolivianos rechazan.



Poco antes, el mandatario había escrito en su cuenta de Twitter que "Bolivia no es colonia yanqui. La hoja de coca representa la dignidad y soberanía de nuestros pueblos milenarios de la región andina". Y que "no son tiempos de dominio imperial con su modelo neoliberal. Son tiempos de liberación internacional".



Bolivia expulsó a la DEA (oficina antidroga norteamericana) en 2008.

El gobernante boliviano hizo mención al tema poco antes de viajar este jueves a Cuba invitado por su par Raúl Castro para abordar temas de integración regional.



Morales anunció "una visita oficial (a La Habana) para compartir ideas, nuevos programas (y) cómo integrarnos en toda América Latina y el Caribe".