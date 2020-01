Colegio aclara que agresor no es alumno regular

La directora del nivel secundario del colegio privado San Agustín, ubicado en el barrio tercer anillo entre la avenida Canal Isuto y la radial 26, atendió a la prensa para informar de que el joven que el lunes causó un incidente fuera del recinto no es alumno del establecimiento.

El hecho sucedió después de las 12:30. El muchacho había ingresado a la unidad educativa aparentemente a pedir una vacancia para el sexto de secundaria, pero le informaron de que ya no había espacio. Cuando salió aparentemente tuvo un cruce de palabras con un padre de familia y posteriormente intervinieron estudiantes para calmarlo, cosa que no consiguieron en ese momento.

En un video grabado por alguien en el lugar se escucha que el joven amenaza de muerte a un padre de familia. Ante tal situación, la directora Quiroz manifestó que se llamó a la Policía para tratar de calmar la situación, pero los uniformados nunca llegaron.



"En ese momento nos sentimos desprotegidos, vulnerables. No sabemos quién es el joven, si es menor o mayor de edad, pero no es alumno del colegio. Como medida inmediata hemos ordenado a los guardias de seguridad que no dejen entrar a desconocidos y por otra parte, hemos enviado una nota a la Policía para el comandante tenga conocimiento del caso y pueda enviar agentes a patrullar por acá", dijo la directora.

La Defensoría de la Niñez y Adolescencia fue al colegio a interiorizarse de la situación. La directora indicó que se le informó lo mismo que a la prensa.

Hotel Royal Lodge

El Hotel Royal Lodge, a través de su departamento de Relaciones Públicos, emitió una aclaración que indica lo siguiente: "Tonyda Corporación propietaria de Royal Hotel, con dirección en la avenida San Martín Equipetrol Norte, aclara que el estudiante que sale en la puerta de un colegio y que Levanta alegremente el nombre de nuestro hotel, no tiene ninguna relación con nuestra empresa, menos es hijo, familiar o conocido".