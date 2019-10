Ex empleados municipales no acudieron ante el fiscal

El gobierno municipal de La Guardia, a la cabeza del alcalde Jorge Morales, solicitó al Ministerio Público que se emitan órdenes de aprehensión contra varios ex funcionarios municipales que han sido involucrados en el caso de la vagoneta volcada en agosto de 2012, cuando trasladaba personal del municipio a una fiesta en la quinta del exalcalde Rolando Romero, en la carretera a Camiri.



El abogado de la Alcaldía, Jaime Campos, manifestó que los exempleados fueron notificados por la Fiscalía para que acudan a comparecer sobre el caso y que, al no haberse presentado corresponde que se disponga la aprehensión a fin de que respondan a la acusación que pesa sobre ellos.



Campos explicó que por el asunto, una demanda por uso indebido de bienes del Estado y omisión de denuncia, el exalcalde Rolando Romero está con detención preventiva en Palmasola, mientras se sustancia el proceso en el que están involucrados unos cinco ex empleados municipales.



También pidió la aprehensión del otro ex alcalde, Jaime Cabrera, que ha sido denunciado por malversación de fondos y que no acudió a una citación de la Fiscalía