Bolivia batió récord de consumo de energía

Bolivia batió su récord de demanda de energía eléctrica al consumir 1.458 megavatios la noche del viernes 30 de septiembre. Este registro superó en 88 megavatios el pico de demanda energética de 2015, que fue de 1.370, según un comunicado del Ministerio de Hidrocarburos.



El titular de este ministerio, Luis Alberto Sánchez, informó que ese viernes a las 20:00 horas se presentó una demanda de energía eléctrica histórica en Bolivia. "El crecimiento de la economía se refleja en la demanda de energía eléctrica, en este contexto ayer tuvimos un récord en la historia de Bolivia, en el consumo de energía eléctrica que alcanzó a 1.458 megavatios (MW)”.



La demanda máxima registrada el 2005, en el Sistema Interconectado nacional (SIN), fue de 759 MW y estaba muy cerca de la oferta de electricidad y no había seguridad energética, asimismo esta demanda refleja el poco crecimiento económico que tenía el país.



A partir del 2006, Bolivia tiene un crecimiento tras la nacionalización de los hidrocarburos y a la vez se registró en el crecimiento sostenido en la economía, por ejemplo el 2010 el Producto Interno Bruto (PIB) fue de 4,13%, el 2011 creció al 5,2%, en 2012 subió a 5,12%, en 2013 a 6,8%, en 2014 a 5,46% y el año pasado alcanzó el 4,85%.



Asimismo, el ministro Sánchez destacó las fuertes inversiones que se están realizando en el sector eléctrico “Bolivia en la actualidad gracias a las inversiones que se realizó en la gestión del presidente Evo Morales incrementó su oferta de generación eléctrica, el 2005 la oferta era casi la misma que la demanda, hoy hemos duplicado nuestra oferta estamos con 1.900 MW el cual permite cubrir este tipo de demandas y seguir contando con reservas importantes”.



Entre 1985 a 2009, es decir 24 años, en el sector eléctrico (generación, transmisión y distriibución) apenas se invirtió $us 1.000 millones, a partir de la nacionalización del sector eléctrico de 2010 a 2015, en 5 años, se invirtieron $us 1.797 millones.



La cobertura del servicio eléctrico el 2005 apenas alcanza al 74%, el trabajo del Ministerio de Hidrocarburos y Energía, de ENDE Corporación se llega casi al 91% de cobertura en todo el país permitiendo a las familias bolivianas al Vivir Bien.



De igual modo, “estamos trabajando para cambiar la matriz energética de energía fósil por energías renovables como la solar, eólica, biomasa, geotérmica y en especial la hidroeléctrica. Hasta el 2025 prevemos invertir en el sector eléctrico $us 30.000 millones y convertir a Bolivia en el Corazón Energético de Sudamérica”, concluyó el ministro.