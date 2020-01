Llega el gurú de la moda de Colombia

Es el mayor referente de los certámenes de belleza en Colombia y el más prestigioso diseñador de modas de su país. Por ello Alfredo Barraza fue invitado por Promociones Gloria y será uno de los jurados en el Miss Bolivia 2017.

Llegará a Santa Cruz el jueves 29 y está muy agradecido por la invitación. “Siempre quise conocer Bolivia. Sé que es diverso y me han hablado muy bien de la belleza del lago Titicaca y vi en una película de James Bond, que el salar de Uyuni es hermoso”, comentó el creativo, desde su atelier en Bogotá.

Toda reina de belleza colombiana quiere que Barraza la vista y asesore. Cuenta que llegó al mundo de la moda de casualidad. “Yo estudiaba Arquitectura, un amigo vio que dibujaba bien y me sugirió que realice diseños de moda. Lo hice, me gustó y me fue muy bien. Y aquí estoy desde hace más de 30 años involucrado en los concursos, y me apasionan”, comentó.

Tiene fama de decir las cosas de frente y tal como son. A algunos incomoda su opinión pero a la mayoría les gusta, y por ello lo buscan para vestir a las reinas de belleza.

“Yo realizo alta moda, es decir vestidos de gala, de cóctel y típicos para misses, fantasías de reinas de Carnaval y trajes de novias”, aclara. Dice que su atención es personalizada y elabora los trajes a medida de sus clientas.

“Cuando una aspirante a miss me pide que le confeccione un vestido converso con ella, la observo detenidamente y la llevo ante un espejo y le digo: ¿crees que puedes ser una reina?”.

Afirma que en materia de belleza todo tiene un límite, y ese límite es el espejo, donde la candidata se da cuenta si realmente puede ganar.

Afirma que en los certámenes la estatura es muy importante, y que una chica que mide menos de 1,70 m no debería concursar.

Está de acuerdo con las cirugías plásticas, pero sin llegar a los excesos.

EXITOSO

Su mayor logro fue haber elaborado el vestuario completo y asesorar a Paulina Vega, la colombiana que ganó el Miss Universo 2014. También vistió a sus compatriotas que fueron finalistas en 2015 y 2016.