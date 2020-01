El tren bioceánico

Ha despertado interés, sobre todo en empresas europeas proveedoras de equipos, el proyecto de construir un tren bioceánico o transoceánico a través de Sudamérica. La idea surgió a raíz de la noticia de enero de 2015 en la que se informaba que la República Popular China y Brasil habían decidido ejecutar una serie de proyectos conjuntos, entre los cuales figuraba el mencionado tren.

La idea original era que el tren uniera el puerto de Acú (a 300 kilómetros al noreste de Río de Janeiro) con un puerto peruano todavía por elegir, a través de 5.000 kilómetros de ferrovía. La noticia decía que el ferrocarril pasaría por los territorios de Brasil y Perú, únicamente, en un trayecto que iría por el Acre, evitando pasar por territorio boliviano.

Ya entonces, el profesor Newton Rabello de Castro, de la Universidad Federal de Río de Janeiro, manifestó que el proyecto le parecía “una locura”. “La barrera andina de 4.000 metros” de altura y los altos costos hacen inviable de antemano el proyecto, dijo. “A los ferrocarriles no les gusta la topografía muy accidentada; todos los que se construyeron en los Andes fueron desactivados e igualmente no prosperó el llamado tren bala entre Río de Janeiro y San Pablo por sus costos absurdos”, explicó este ingeniero, con doctorado en el estadounidense Instituto Tecnológico de Massachusetts.

Pero la idea atrajo el interés del Gobierno boliviano, sobre todo porque se había excluido a Bolivia. Y, ahora, es el motor que impulsa este proyecto. Las dudas que persisten se originan en el vecino Brasil, ahora por la crisis económica. Y también hay dudas en Perú, donde el presidente, Pedro Pablo Kuczynski, pregunta si el tren será rentable al tener carga asegurada solamente de Brasil al océano Pacífico y no tener ninguna posibilidad de llevar nada en la dirección opuesta.

Quizá haya que preguntar lo mismo en Bolivia. Si la inversión que deba hacerse para el tren producirá retornos económicos, o no. La esperanza puede estar en los expertos europeos que podrían traer las empresas proveedoras, con ideas que puedan convertir el proyecto en algo beneficioso.

La publicidad, las reuniones con empresarios europeos y todo lo demás tienen que alentar esperanzas. Los cálculos de costo-beneficio son, en este caso, los que mandan.