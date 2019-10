Gobierno aprueba el decreto que agiliza los créditos productivos

El ministro de Economía, Luis Arce Catacora, informó este miércoles de que el Gobierno ha aprobado el Decreto Supremo 2264 que autoriza al Banco de Desarrollo Productivo (BDP) registrar las garantías no convencionales de los productores del país para que estos puedan acceder a créditos productivos.



La normativa debe ser reglamentada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) en 15 días para su aplicación por el sistema financiero. En cuanto al límite de los recursos a los que podrán acceder los productores con las garantías no convencionales, Arce adelantó que este punto será incorporado en la reglamentación.



“Esto es muy importante porque de esta manera vamos a agilizar muchos de los créditos productivos que tenían como obstáculo el tema de las garantías. Los productores, especialmente los pequeños, podrán acceder a créditos basados en sus herramientas, su ganado, su maquinaría, en sus establecimientos productivos, estos serán constituidos en garantías”, informó Arce.



¿Qué són las garantías no convencionales?



Las garantías no convencionales son los instrumentos que utilizan o los que tienen los productores, de acuerdo con la autoridad estatal estos son: el ganado, herramientas de trabajo, maquinarias y propiedades productivas.