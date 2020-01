Dolce & Gabbana y Miley Cyrus pelean en Instagram

La firma italiana Dolce&Gabbana usa como estrategia la participación de jóvenes, conocidos o no, en sus campañas y desfiles. Con esa idea, subió a una reciente pasarela en Milán a Braison Cyrus, hermano de la cantante Miley Cyrus. La intérprete felicitó a su hermano por su primer trabajo como modelo, pero en su mensaje de Instagram, dejó una crítica a los diseñadores.

En la publicación en la que expresaba su orgullo por el desfile de su hermano, la cantante escribió: "D&G, estoy fuertemente en desacuerdo con tus políticas… pero aprecio el esfuerzo de la empresa para celebrar los jóvenes artistas y brindarles una plataforma para hacer brillar su luz".

Stefano Gabbana contestó poco después a Cyrus por esa misma red social: “¡Somos italianos y no nos interesa la política y mucho menos la americana! Hacemos vestidos y si piensas hacer política a través de una publicación, eres ignorante. No necesitamos tus publicaciones o comentarios, así que para la próxima, ¡¡por favor, no nos hagas caso!!”.

Ella aún no dijo nada al respecto.