Niegan plagio en video que promociona a Bolivia

El viceministro de Turismo, Ernesto Rossell, pidió el lunes dejar de lado las críticas en torno al video "Fue como un sueño", que promociona los atractivos bolivianos, y negó que se trate de una copia de un spot que lanzó Perú hace varios años.



"Cuando Perú habla, hace 8 años de una leyenda, posiblemente el discurso fue legendario, pero nosotros evocamos un sueño generado a un mercado femenino y por es que una mujer articula este sueño, Perú muestra varios escenarios, el nuestro se fija en el Salar de Uyuni (Potosí) y ahí se genera toda la diversidad del país", explicó Rossell, según señala ABI.



La autoridad reconoció que existen similitudes entre los videos de ambos países, pero aseguró que esto es porque Bolivia y Perú tienen atractivos turísticos muy parecidos.



La autoridad pidió que se reconozca el esfuerzo que realiza el Estado por la promoción del turismo nacional y no así que se ponga más interés en la polémica.



"No me gustaría que otros intereses jalen para abajo la fuerza que está adquiriendo el video (de Bolivia) y que la noticia sea la controversia, pienso que no nos podemos quedar en ese punto, entonces creo que el esfuerzo que está haciendo el Estado en promocionar el país a nivel nacional e internacional es muy importante e histórico porque es primera vez que estamos hablando de una promoción internacional, de un video que está siendo difundido en muchos canales internacionales", indicó.



Concurso internacional



Rossell agregó: "los bolivianos estamos con el compromiso de apoyar el video "Fue como un sueño", que en la actualidad se encuentra en competencia en el concurso que impulsa la Organización Mundial de Turismo (OMT)".



Señaló que quienes deseen apoyar el video deben ingresar a la página web Bolivia Travel o a la página del Viceministerio de Turismo para votar de manera directa.