'La Justa' clama ayuda ante una grave agresión a su hija

Justa Canaviri, presentadora del programa de televisión 'La Justa', denunció la "cobarde agresión" que sufrió su hija mayor, África, que fue atacada con una botella en el rostro. Clamó ayuda y exigió justicia para que el agresor, Dennis V. Ll, reciba sanción.

"Mi hija ha perdido un ojo y posiblemente pierda el otro, porque este desgraciado le ha metido una botella en la cara. Maldito Dennis V. Ll. Te maldigo a ti y a toda tu familia, por eso mamitas y papitos, les pido ayuda", dijo la mujer de pollera al inicio de su programa en Bolivia Tv.

Llena de impotencia, la mujer, reconocida por sus recetas de comida criolla, contó que hasta el momento se sometió a cuatro cirugías a su primogénita, por lo que no cuenta con más recursos para tratar de salvar el otro ojo.

"Me he sentido violentada, han mellado mi dignidad, me han humillado, me han ofendido, han hecho escarnio de mí como madre. Me han llenado de odio, algo que no sabía como se sentía ni como se saca", aseveró.

Agregó que "un mal hombre, un hombre que no entiende mi trabajo, que no entiende mis polleras, que rechaza el color de piel de mi hija, la ha agredido brutalmente. Mi hija, mi primogénita, a quien amo, y me duele en las entrañas, por el hecho cobarde, vil, con intención, premeditado".

Informó que no aceptará "tranzar" el hecho, por lo cual exigió justicia contra el agresor. "Mi bolsillo se ha roto, mis fuerzas están debilitadas. Hoy les pido desde mi espacio que tengo de trabajo que me ayuden", imploró.

Acá puede ver el video en el que da los números de cuenta: