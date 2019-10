Plantean tres posibles rutas para el tren urbano cruceño

La delegación alemana-suiza conoció la propuesta municipal para el tren urbano o tranvía en la capital cruceña. El alcalde Percy Fernández y sus colaboradores expusieron tres posibles rutas y la necesidad de implementar un sistema de transporte masivo.



El encuentro con la delegación se inició en el hotel Los Tajibos, donde el alcalde le entregó al viceministro federal de Transporte, Construcción y Desarrollo Urbano de Alemania, Rainer Bomba, la Llave de la Ciudad, una medalla con el escudo de Santa Cruz y lo declaró Huésped de Honor.



Recorrieron uno de los tres tramos, aunque aclararon que no es el definitivo, pues un estudio determinará el diseño final.



El burgomaestre subrayó que la ciudad tiene infraestructura recuperable para un proyecto como el tranvía, mientras que Bomba dijo que está muy entusiasmado con el proyecto, pero aclaró que en esta visita también han tocado con el presidente Evo Morales otros temas como el tren bioceánico, que busca vincular Brasil, Perú y Bolivia.



Ayer en La Paz, el presidente Morales saludó al Gobierno de Perú por convocar a un estudio a diseño final sobre los puertos que se conectarán al tren bioceánico central. Se calcula que este proyecto ferroviario costará unos $us 10.000 millones.



Lo que sigue

La comitiva está integrada por técnicos del Gobierno alemán y representantes de 20 empresas alemanas y suizas.



El ministro de Autonomías, Hugo Siles, explicó que la visita de esta delegación termina hoy con una reunión de evaluación final con el presidente.



Adelantó que los $us 750 millones que se contempló en un inicio para el proyecto de tren metropolitano, podría modificarse toda vez que contempla el tramo Montero, Warnes y Santa Cruz de la Sierra, pero en la capital cruceña son tres líneas las que se plantean