Reymi Ferreira: “Enviamos a 50 efectivos del F1; lo de Chile es una sobrerreacción”

¿Cómo ve usted la reacción en Chile sobre el envío de un grupo militar de élite, el F1, para lucha contra el contrabando en esa zona?

Creo que es una sobrerreacción a una información que no tiene nada que ver con un tema bilateral, y no es una amenaza, una acción inamistosa o de provocación a Chile.



¿De qué se trata entonces?

Es una acción contra las permanentes acciones de violencia y agresividad de los contrabandistas que, con la complicidad de algunos sectores sociales, agreden e interrumpen el trabajo de interdicción. Todos los días entran decenas de camiones con contrabando por 112 pasos fronterizos y aunque son 30 los más complicados.



¿Por qué se tomó la decisión de enviar al F1?

El 14 y 15 de abril tuvimos el asalto a patrullas de aduaneros y militares que intentaban detener a convoyes gigantescos de contrabando. Fueron agredidos y esto, obviamente, no puede seguir así; primero, porque se debe sentar un principio de autoridad; segundo, porque el contrabando es un delito y estamos obligados a controlarlo y a combatirlo y, tercero, por un tema de presencia en esa zona del país que algunos contrabandistas quieren convertirla en tierra de nadie. Por eso llevamos gente especializada, con entrenamiento y capacidad disuasiva, pero que no tiene ni armamento pesado, ni artillería ni carros blindados. Son unidades móviles que reforzarán la acción contra el contrabando y apoyarán a la Aduana.

Hay que admitir que parte de esto se ha generado porque en el contexto de algunos medios impresos bolivianos asociaron esto con la detención de los nueve bolivianos, que no tiene nada que ver porque estos sucesos ocurrieron los primeros días de abril y la decisión se tomó hace tres semanas, el F1 está en el lugar hace siete días al menos.



¿Se tomaron previsiones para evitar susceptibilidad?

Efectivamente, cada acción se realiza al menos a un kilómetro de la frontera, lo ideal sería cinco, donde se pueda, para evitar incidentes fronterizos. En esa zona no están delimitados los hitos y no hay ríos, quebradas o montañas que marquen la línea claramente.

Para dejarlo claro, ¿no es un acto agresivo contra Chile, de ninguna manera?

En este momento de escalada de hostilidad del Gobierno de Chile contra nuestro país vamos a estar en esas acciones de provocación, ridículo.



¿Qué es el F1?

Son unidades de asalto, de alta especialidad, con entrenamiento de contacto físico y manejo disuasivo. Tienen varias especialidades, alpinismo, rescate; es gente con disciplina táctica y físicamente muy bien preparada.



¿Cuántos son?

Inicialmente hay un contingente de 50 afectivos, pero a medida que se vaya requiriendo el apoyo, iremos incrementando ese número.



¿130 ingresos?

Un dato solamente. En estos primeros meses del año se secuestraron mercaderías por $us 24 millones, pero en los cálculos eso no es ni la mitad de lo que realmente pasa, porque el territorio en esa zona es muy extenso.