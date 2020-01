Cocaleros quieren libres <div>a sus compañeros para iniciar la negociación</div>

La liberación de 31 aprehendidos que ya pasaron al juez cautelar se convierte en el primer escollo entre Gobierno y cocaleros cuyos dirigentes ya llegaron a la negociación en el Ministerio de Gobierno.



El titular de esa cartera dijo que los aprehendidos tienen encima suficientes indicios de haber participado en la destrucción de bienes del Estado y agresión a particulares y, por tanto, esos casos deben ser resueltos por la justicia ordinaria.



Mientras tanto, los dirigentes no pudieron confirmar cuántos de los 31 aprehendidos son cocaleros y esperaban el informe de los abogados que están a cargo del caso.



Anoche, el ministro y los dirigentes afirmaron, por separado, que no todos los aprehendidos eran cocaleros, pero hoy las familias de estos reclamaron a la dirigencia por que sus familiares no fueron liberados.

El presidente critica

El primer mandatario Evo Morales consideró que la fuerza política de derecha está influenciando en la movilización de productores de la hoja de coca de los Yungas de La Paz. Cuestionó que este sector no quiera suplantar la Ley 1008 y garantizó "coca para toda la vida" en la región subtropical paceña. Además, el mandatario descartó que los cocaleros paguen impuestos.



"Veo que algunos dirigentes están siendo mal asesorados, igual que los cooperativistas (mineros). Yo me reuní con regionales y el domingo (pasado) ellos suspendieron la reunión", cuestionó Morales.



Los cocaleros de los Yungas de La Paz se encuentran movilizados contra el proyecto de la Ley de Coca, que impulsa el Gobierno y que tiene el fin de legalizar 20.000 hectáreas de cultivos en el país. Est propuesta establece 13.000 hectáreas para Yungas y 7.000 para Chapare, en Cochabamba.



Ayer, en La Paz, los cocaleros yungueños protagonizaron una serie de actos vandálicos, destrozando unidades policiales y la tarima donde el MAS festejó el denominado Día de la Mentira.



Morales pidió al sector que reflexione y demostró que el reglamento de la Ley 1008, aprobado el 28 de diciembre de 1988, determina como ilegales a los cultivos realizados antes de esa fecha. "Entonces la mayoría de los cultivos serían ilegales", enfatizó el jefe de Estado, que remarcó que los cocaleros no pagarán impuestos, aunque, dijo, se pueden hacer obras con ese aporte impositivo.