Seguiremos en el Palacio Real

Por ocurrírseme pensar, siguiendo la extravagante costumbre del presidente Evo Morales, me empezaron a doler los pies y acabé casi sin movilidad, obligándome los médicos a permanecer en cama un tiempo bastante largo. Naturalmente recibí los cuidados y conocimientos curanderiles de mi discípula periodística, la cholita cochabambina Macacha, quien junto a mi lecho del dolor me dijo: “Es que no sabe usted que pensar, viviendo en nuestro país, es una actividad peligrosa… y si no cree, pregúntele al Dr. Diego Ayo o alguno de sus amigos que estudiaron en Salamanca (España).

Algo aliviado de mis males se me ocurrió la excelente idea de ratificar a mi comadritay como corresponsal en el Palacio Real de la plaza Murillo, al convencerme de que nuestro presidente Evo ocuparía ese espacio privilegiado durante 500 años. La sagaz periodista, luego de alabar mi clarividencia, quiso agradecerme por su ratificación como enviada de esta columna en una fuente de noticias tan extraordinaria, y quiso darme un beso en la frente, caricia que esquivé sin desaprovechar la oportunidad de apechugarla bien intencionadamente.

Como primicia quiso hacerme un resumen de la perorata presidencial con motivo del décimo primer aniversario de la ascensión de Evo al potro de mando. A pesar de estar débil me sobrepuse a su oferta y le dije: “Esa pieza oratoria espero que la hayan digerido sus más fieles ‘llunkus’ con la ayuda de los afamados amautas que sobreviven en Tiawanaku y en la plaza Murillo, bajo la dirección del licenciado en ciencias ocultas, el vicepresidente Álvaro García Linera. Ella me comentó que la mayor parte del pueblo boliviano tuvo que escuchar por varias horas la lectura de ese mamotreto lleno de cifras y comparaciones, cuyo contenido ya conocemos y que no aumentan sustancia a los chairos ralos que son nuestro habitual almuerzo.

Para finalizar este nuevo episodio de mi vida periodística, la cochabambina me prometió perfeccionar su trabajo como corresponsal ante el Palacio Real de la plaza Murillo, propósito que le agradecí en nombre de mis fieles lectores