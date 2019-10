Arrestan a sospechoso de violación grupal en Brasil

Uno de los sospechosos de la violación colectiva de una adolescente en Rio de Janeiro fue arrestado este sábado en el marco de un operativo de la Policía Militar (PM), informó la fuerza de seguridad de esta ciudad que en poco más de dos meses acogerá los Juegos Olímpicos.



Según la dirección de la PM, el sospechoso -cuya identidad no fue revelada- fue llevado a la comisaría para ser interrogado, mientras el operativo policial, que cuenta con 70 efectivos, prosigue en la favela Sao José Operario (oeste) en busca de drogas y autos robados.



La divulgación de un video en Twitter en el que una joven de 16 años aparecía inconsciente rodeada de un grupo de hombres que aseguraban que la chica había sido violada por "más de treinta", causó una ola de indignación esta semana en Brasil. Según la prensa local, la joven contó a los agentes que fue abusada por 33 hombres.



Aquellos que participaron en este "crimen atroz, serán hallados, serán apresados y serán condenados", afirmó el ministro de Justicia, Alexandre de Morais en una conferencia de prensa en Rio el viernes por la noche.



Ese mismo día, la policía civil tomó declaraciones a tres sospechosos de haber participado de la agresión que ocurrió el 21 de mayo en la periferia de Rio, quienes luego fueron liberados. "Investigamos para saber si hubo consentimiento, si estaba drogada y si realmente sucedieron los hechos", declaró el viernes el comisario Alessandro Thiers, encargado del caso.



La abogada de la adolescente, Eloisa Samy Santiago, solicitó que el comisario sea reemplazado de inmediato porque éste le había preguntado a la adolescente "si tenía costumbre de participar en orgías", según publicó el sitio G1 de Globo este sábado.



Un internauta identificado como "Michel" fue el primero que compartió el video en su cuenta de Twitter, que también mostraba detalles íntimos del cuerpo de la joven, acompañado de mensajes que bromeaban con que la chica había sido "deformada" por los hombres que "hicieron un túnel" en su cuerpo. "Ésta aquí ya se embarazó con más de 30", era otra de las frases que se oía en el video, ya retirado de la red.



Tras el ataque, la joven estuvo unos días desaparecida antes de volver con su familia, que asegura que todo ocurrió por la venganza de un ex novio. Ya recibió asistencia médica para evitar enfermedades de transmisión sexual y recuperarse de las heridas.



El viernes por la noche, cientos de manifestantes se concentraron en el centro de Río agitando pancartas con mensajes como "el machismo mata" o "cuando digo no, es no".