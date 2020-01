Se cumplen seis meses de quema en alcaldía El Alto

Hoy se cumple medio año desde que ocurrió la quema del edificio de la Alcaldía de El Alto. Aún no se instaló el juicio por la muerte de seis personas producto del fuego y la administración de Soledad Chapetón denuncia perjuicios para su gestión.



"Hoy se cumplen seis meses y ya debía instalarse el juicio final, pero haciendo un movimiento jurídico lograron una ampliación, es uno de los tantos casos que sufre demora, pero exigimos justicia. Hay seis víctimas de estos hechos luctuosos y hay un perjuicio porque no podemos hacer uso de esos ambientes", explicó la autoridad.



Los datos de la Fiscalía General indican que son 14 personas las que fueron imputadas por los trágicos sucesos, registrados después de una marcha de padres de familia que se tornó violenta, el pasado 17 de febrero.



"Hemos tenido que volver a armar las carpetas de proyectos porque se perdieron en la quema. No hemos tenido la posibilidad de rescatar la documentación", manifestó Chapetón, sobre el precinto que tuvo por varias semanas la estructura y la pérdida de los papeles.



Dentro de un informe a una comisión de la Cámara de Diputados, la autoridad edil aseguró que la Policía tiene responsabilidad por no haber resguardado la Alcaldía, mientras que el Gobierno atribuye a esa autoridad falta de coordinación para evitar la quema del edificio.