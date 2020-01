El discurso de Mujica enfervorizó a los estudiantes de la Uagrm

“Les voy a hablar como un abuelo”, empezó diciendo el ex presidente y ahora senador de Uruguay, al empezar su discurso después de casi dos horas de espera. Unos tres mil estudiantes se agolparon en el auditorio de Contabilidad de la Universidad Gabriel René Moreno, que resultó pequeño para la concurrencia, por lo que se decidió trasladar la conferencia al comedor universitario.



“Vivan con lo necesario”, dijo a su enfervorizada audiencia, que blandía pancartas con sus frases, con saludos y hasta una que decía “Quiero tomarme una foto con vos, Pepe”. Los bulliciosos universitarios guardaron un respetuoso silencio durante los 50 minutos que duró la charla. “Sean libres. Y para ser libres se necesita tiempo. Tiempo para hacer lo que nos gusta sin joder a otros”. Instó a los universitarios a no sustituir desesperadamente una posesión por otra, por un auto nuevo, por una casa nueva. “Nada en demasía, como decían los griegos, porque el tiempo se te va a plazo fijo y no podés vivir endeudado”.



El rector de la UAGRM le dio una plaqueta y una medalla. Mujica agradeció y en el discurso dijo que no hay que trabajar para los reconocimientos (“como esta medalla”) sino para vivir en comunidad. Mañana estará en la Universidad Núr a las 9:00. Recibirá el doctorado honoris causa.