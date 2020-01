Suspenden el retiro de placas ante denuncias de corrupción

Un remolino de denuncias sobre supuestos cobros irregulares obligó al gobierno municipal a suspender el retiro de placas a los vehículos mal parqueados. El Concejo Municipal aprobó ayer una ley, prohibiendo esta sanción ante las constantes quejas en contra de los funcionarios encargados de aplicar la norma, dado que terminaban extorsionando a los infractores.



La presidenta del Concejo, Angélica Sosa, explicó que, pese a que no hay denuncias formales al respecto, varios concejales recibieron inumerables quejas a través de las redes sociales, que son señales de que la medida estaba causando malestar en la población porque se prestaba a hechos de corrupción. “A partir de mañana (hoy), ningún funcionario de la Alcaldía puede retirar placas. ¿Qué ha generado esto? Malos hechos, hechos de corrupción, hechos irresponsables que no los vamos a permitir”, dijo Sosa.



En varias ocasiones, medios televisivos y redes sociales divulgaron filmaciones en las que se veía a funcionarios extorsionando a los infractores a cambio de no retirar sus matrículas de circulación.

El director de Tráfico y Transporte de la comuna, Billy Vaca, dijo que su repartición no recibió denuncia formal alguna al respecto, por lo que hasta ahora ningún funcionario ha sido apartado de sus funciones por esta irregularidad.



Según Vaca, su repartición retiraba unas 70 placas por día, pero desde el jueves la medida fue suspendida. La multa por esta infracción era equivalente a medio salario nacional (unos Bs 800) y si se toma en cuenta que el número de infractores llegaba a 70 por día, se estima que la recaudación por este concepto llegaba a Bs 20 millones al año.



Los alcances de la norma

La Ley que Prohíbe el Retiro de Placas de Vehículos por Infracción entrará hoy en vigencia y congela esta sanción para los vehículos parqueados en doble fila, en lugares prohibidos y en los carriles destinados a la circulación del transporte público, aunque esto no significa que los ciudadanos tendrán vía libre para infringir estas reglas, que están reglamentadas en otras normas municipales vigentes.

La ley también instruye al ejecutivo presentar en un plazo de 15 días alternativas de sanciones más creativas y que no se presten a cobros irregulares.



Una de las normas que se piensa aplicar es tomar fotografía al vehículo infractor y anexar la multa a los impuestos. Otra medida es restringir

el ingreso de motorizados (por número de placa) al centro

de la ciudad, tal como se hace en La Paz.



Asimismo, la presidenta del Concejo indicó que se revisará la norma que prohíbe el retiro de matrículas de circulación por deudas impositivas.

Los concejales Tito Sanjinez y Jesús Cahuana dijeron que urge la necesidad de complementar esta ley para impedir o modificar el sistema de coacción por las deudas tributarias, ya que en los últimos meses se ha vuelto una práctica común de corrupción y chantaje por parte de algunos funcionarios.



Vecinos

Para el dirigente vecinal Omar Rivera la medida es acertada. “Nos alegra sobremanera que sea escuchado el reclamo ciudadano expresado a través de varias cartas que hicimos llegar al ejecutivo, en las que manifestábamos que no solo se estaba incurriendo en una ilegalidad con el retiro de placas, sino también que esto se prestaba para hechos irregulares”, expresó Rivera y agregó: “Esta no es una iniciativa de la Alcaldía, sino que surgió en respuesta al reclamo ciudadano”