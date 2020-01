Envían a la cárcel a exedil de El Torno

El Tribunal Tercero de Sentencia determinó ayer por la tarde detención preventiva en la cárcel de Palmasola para el exalcalde de El Torno Wílber Soliz Jordán, que está acusado de corrupción.

Soliz había sido declarado en rebeldía porque no se presentó a las audiencias judiciales.

El exalcalde está acusado por los supuestos delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, organización criminal, uso indebido de influencias, beneficio en función del cargo, concusión, contratos lesivos al Estado, cohecho activo, legitimación de ganancias y otros. “Estoy asombrado por las acusaciones, he presentado la documentación en su momento. (...) Yo no puedo estar detenido, tengo una hija que está enferma, tiene diabetes. Yo nunca me di a la fuga, no me oculté”, dijo Soliz al conocer el fallo.