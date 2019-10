Lío en Tribunal difiere los referendos autonómicos

La crisis y posterior renuncia en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ocasionó la inminente postergación de los referendos autonómicos en los departamentos de La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Oruro y Potosí, según adelantó el vicepresidente Álvaro García Linera.



"Tenemos un problema, que la ejecución práctica del referéndum depende de los Tribunales Departamentales, pero hay un conjunto de decisiones administrativas que solo un Tribunal Supremo Electoral pueden hacerlas. Es probable que nos veamos obligados a suspender unas semanas el referéndum", señaló en conferencia de prensa este viernes a la tarde el segundo mandatario.



El próximo 12 de julio debían acudir los ciudadanos de cinco regiones a votar por el sí o por el no en la consulta ciudadana sobre estatutos autonómicos. Además, cinco municipios decidirán si aprueban sus estatutos para la Autonomía Indígena Originario Campesina.



La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) modificará hoy el reglamento para la selección de nuevas autoridades electorales , que serán elegidas para los próximos seis años y no continúen con el mandato de las renunciantes.



"Celebrar la decisión que han tomado los exvocales de una renuncia voluntaria. Entiendo que ellos podían aferrarse a sus funciones un años más, pero queda claro que moral, ética y en términos de legitimidad eso era insostenible", apuntó el presidente nato del Legislativo.



Anticipó que se aceptarán las renuncias de los exvocales del Tribunal y se debatirá una nueva convocatoria pública para elegir a miembros para el nuevo ente electoral, "basados netamente en la meritocracia y elegir a personas de las que no haya la menor duda respecto a su idoneidad y capacidad".