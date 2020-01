Ministro chileno dice a Evo que la diplomacia no se hace por Twitter

El ministro Secretario General de Gobierno (portavoz) de Chile, Marcelo Díaz, comentó este jueves que la diplomacia "no se hace a través de Twitter", al, responder a una "invitación" que el presidente boliviano, Evo Morales, envió por esa vía a la presidenta Michelle Bachelet para visitar el Silala.



"Invitamos a la Presidenta o al canciller de Chile visitar los manantiales del Silala y no sólo verlos desde la frontera", escribió este jueves el mandatario boliviano en su cuenta @evoespueblo.



"La diplomacia, la relación entre países, no se hace a través de Twitter. Seamos serios", replicó en Santiago el portavoz de La Moneda, sede de Gobierno, al ser preguntado por los periodistas al respecto.



"Así que no le damos mayor importancia a ese tipo de conductas que ya son tan recurrentes y que hay que tomarlas como vienen", añadió Marcelo Díaz.



Morales dijo en otro mensaje que Bolivia "no exige visa para el ingreso a territorio boliviano. Somos de la cultura del diálogo y la diplomacia de los pueblos", en alusión a la decisión de Chile de exigir visados para el ingreso de funcionarios bolivianos a su territorio, el pasado julio.



La medida se adoptó tras una visita del canciller boliviano, David Choquehuanca, a puertos del norte de Chile junto a una comitiva de 60 personas para "inspeccionarlos".



"Chile es un país muy consciente de su soberanía y no nos va a venir a decir ninguna autoridad extranjera, ni el presidente de Bolivia, lo que podemos y debemos o queremos hacer dentro de nuestro territorio. Por lo tanto, no ha lugar a ese planteamiento del presidente Morales", afirmó Díaz en Santiago.



La intervención de Evo Morales coincidió con una visita de miembros de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados de Chile a la frontera con Bolivia en el punto en que las aguas del Silala fluyen hacia Chile.



Según Bolivia, esas aguas pasan a territorio chileno porque fueron desviadas artificialmente hace más de cien años, pues, sostiene, el Silala no es un río sino un conjunto de manantiales.



Chile presentó el pasado junio una demanda ante la Corte de La Haya para que ese tribunal establezca definitivamente si el Silala es o no un río internacional que fluye naturalmente a su territorio y que, por ende, tiene derecho al uso de sus aguas.



La delegación parlamentaria que viajó a la zona está acompañada por Ximena Fuentes, agente de Chile para la demanda en La Haya, y por el jefe de la primera división del Ejército chileno, general Sergio Retamal.



La demanda de Chile por el Silala es la segunda que enfrenta a ambos países en la Corte Internacional de Justicia, después que en 2013 Bolivia demandó a su vecino para que dicho tribunal obligue a Santiago a negociar y conceder a la nación andina un acceso soberano al Pacífico, que perdió en una guerra del siglo XIX.