Carlos Valverde: “Salí para tener la posibilidad de seguir haciendo lo mío”

Desde Buenos Aires, Carlos Valverde dice que no se queja, que salió del país porque no se sentía cómodo. El hombre que reveló la relación entre Evo Morales y Gabriela Zapata pasa revista a su último año.



_ ¿Cómo está Carlos Valverde un año después del 21-F?

Estoy bien, lejos de mi casa, de mi pueblo, de mis afectos, pero bien. Trabajo en la radio, salgo en Atlántica 88.9 todos los días, hago lo de siempre, sumé Periscope, Youtube y Facebook live, creo que me "apropié" de un espacio que usaba muy poco. Escribo, acá terminé el libro Evo, mito y engaño, estoy escribiendo otro referido a la corrupción del Gobierno de Morales, tomé clases de edición de video, de manejo de imágenes; hice mi documental, ya lo vieron más de 65.000 personas. Estoy bien, no soy de quejarme. La decisión de salir de allá fue mía.



_ ¿Por qué se fue a Argentina?

La situación era incómoda, el poder manejaba un doble discurso, que no me iban a hacer nada, que no me iban a detener, pero rondaban mi casa, la oficina, a veces los sentíamos (veíamos) muy cerca y tomaba la previsión de no dormir en la casa. Eso termina dañando en lo personal, pero lo que me animó a salir fue la llamada de compañeros (una de ellas, Amalia Pando). Fue un día sábado. Sin decirle nada a nadie, junté a la tribu y les dije: “Me voy esta madrugada, ¿quiénes me llevan?”. Y se hizo. Ahora veo que sigo siendo la molestia para el Gobierno y estoy convencido que hice bien en salir: no salí para estar callado, salí para tener la posibilidad de moverme y seguir haciendo lo mío. Y los debe molestar, cosa que celebro.



_ ¿Cómo vive?

Vivo en un sitio muy pequeño, pero no necesito más. Mi compañera está conmigo así que eso es una tranquilidad y mis hijos ya son grandes, cada uno tiene su vida. No me sobra nada, pero tampoco me falta, por suerte nunca fui de gastar mucho y los exilios (o autoexilios) son así, en esto no sirve quejarse, hay que tener una rutina de vida y el tiempo ocupado, eso hago y, la verdad es que no me quejo.



_ ¿Qué opina del slogan 21-F, día de la gran mentira?

Otra tontera del Gobierno, la mentira la inventaron ellos para disimular o tapar la tremenda corrupción en la que han caído; hoy queda claro que quien miente es el Gobierno y a quien se ve como mentiroso es al presidente, ellos lo arriesgaron en este pleito y creo que perdieron Hoy más del 65% ya no confía en Evo Morales, la gente dejó de creerles, ahora se piensa en la posibilidad de que Morales sea corrupto, antes del 3-F nadie lo veía así.



_ ¿Cómo ve al Gobierno un año después del 21-f?

Está en shock , en este año casi todo le sale mal: los casos de corrupción se multiplican, el tráfico de influencias se traslada a otros sectores, el coronel Pereyra, ahora prófugo por el caso de la licencia a LaMia, la corrupción en Epsas, la sequía, el incremento del narcotráfico, la merma de ingresos al país, la caída de las RIN, el agotamiento de los megacampos, el no tener perspectivas de incrementar exportaciones de gas... supongo que ahora nadie quisiera estar en los zapatos de don Evo Morales, gobernar con plata es fácil, administrar yesquera es difícil.



_ ¿Qué queda claro y que interrogantes quedan?

A mí me queda claro que mi trabajo fue serio y que el Gobierno sintió el golpe sin ver lo que le llegaba. Morales debe ser sometido a una investigación seria por el tráfico de influencias y el favorecimiento de su compañera o su novia