Invento permite a un can ciego caminar sin riesgo

Una pareja que vive en Estados Unidos decidió crear un artefacto para que su pequeña mascota pueda circular por su casa sin riesgo a que se haga daño.



Buddy, de 13 años, es un perrito que hace poco perdió la vista, sus dueños observaron que el pequeño can se estaba volviendo miedoso a causa de los golpes que se daba contra las paredes y objetos de la casa por no poder ver por donde caminaba.



Sus amos se las ingeniaron y crearon un tipo anillo que colocaron sobre su collar que rodea su pecho, lo cual crea una especie de área a su alrededor impidiendo que este se choque con las cosas.



El sencillo, pero eficaz invento cambió la vida de Buddy. "Nuestro perro se quedó ciego recientemente. Hoy, le devolvimos de nuevo su confianza (…) Es feliz y su cola no para de menearse", indicaron sus dueños en la página Reddit.



Las imágenes fueron subidas a un canal de YouTube y ya cuentan con más de 1 millón de reproducciones.



Muchas personas agradecieron a la pareja por la idea ya que ahora sabrán como ayudar a sus mascotas que se encuentran en la misma situación.