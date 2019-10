Riadas complican elección en Pando; está en riesgo

Pando es un territorio donde el agua se traga la tierra. No solo porque el río Acre azotó Bolpebra y Cobija con crecidas espectaculares, sino también porque el Tahuamanu y el Manuripi han dejado la estela del desastre sobre Filadelfia, Porvenir, Bella Flor y Puerto Rico.



Así lo ha explicado Kalil Arab, presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Pando, que cuatro días después de la suspensión de clases en Cobija, reveló ayer que las riadas y la lluvia han comprometido seriamente el desarrollo de las elecciones 2015 de Pando.



Así, sin más, con miles de desplazados y con la mitad de los asientos electorales complicados por el agua, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) evaluará en sala plena la suspensión del proceso por días.



El vocal del TSE Marcos Ayala estuvo el martes y ayer en Cobija para constatar la situación de desastre. “Se tendrá que evaluar en sala plena”, dijo consultado si correspondía suspender las elecciones en la capital pandina, que tiene un cuarto de su territorio bajo el agua.



Complicación

Por lo menos, el 50% del territorio departamental está afectado, y más del 65% de la población votante se encuentra con algún grado de afectación, informó el presidente del TED de Pando.



Kalil Arab afirmó que tres comisiones desplazadas hacia las provincias no pudieron realizar su trabajo en 15 asientos electorales. Además, la ciudadanía está abstraída del proceso electoral por el desastre. “El viernes es el sorteo de jurados electorales y el sábado habrá que notificarlos, conforme al calendario, pero eso parece tarea imposible”, señaló.



“¿A dónde voy a ir a notificar a los jurados si muchos están evacuados y sus casas están bajo el agua? Es muy probable que la mayoría se excuse y con razón y así no se puede llevar a cabo elecciones”, explicó el titular del tribunal electoral, que anunció que mantendrá en reserva el planteamiento que hizo a Ayala sobre si corresponde la suspensión temporal de las elecciones en Pando, cuando nueve de sus 15 municipios quedaron intransitables.



Sin embargo, ha estimado que en caso de que el TSE decida postergar las elecciones de Pando después del 29 de marzo para cumplir con el calendario electoral, será el mismo Órgano Electoral el que evalúe la posibilidad de aumentar el presupuesto para los comicios.



Y la tendencia del desastre no mejora mucho. Según el gobernador de Pando, Édgar Polanco, las rutas de Porvenir a Filadelfia y de Bolpebra a Cobija han quedado cortadas