Niña muere en situación de extrema pobreza en El Alto

Su nombre era Eva, tenía 12 años y su cuerpo fue encontrado hoy sin vida. Padecía epilepsia y anoche convulsionó hasta morir. Ella, junto a sus cinco hermanos y sus padres, vivía en una situación de extrema pobreza en uno de los barrios de la ciudad de El Alto.

"Es una historia muy trágica. Esta familia vivía en calidad de inquilinos, pero el propietario vendió el inmueble, el nuevo dueño inició una construcción y los desalojó. El anterior dueño les dio la facilidad de ir a vivir a otra casa, como cuidadores, pero solo tenían un cuarto, los papás se han sumido en una depresión, han dejado de trabajar y dejaron de alimentar a los niños", dijo a EL DEBER Sonia Yujra, responsable de la Defensoría de la Niñez.

Los datos indican que la menor presentaba desnutrición muy severa, por la delgadez de su cuerpo y las precarias condiciones en las que vivía. Mañana se someterán sus restos a una autopsia, para determinar las causas reales del fallecimiento.

El resto de sus hermanos tienen un grado de desnutrición moderada. El hermano mayor, de 19 años, se dedicó a intentar mantener a la familia, trabajando eventualmente como albañil.

Los papás, él de 54 y ella de 44, mencionaron que "han enfermado y dejaron de trabajar", por eso no les alcanzaba para dar alimento a los niños. Ellos también se encuentran internados en un nosocomio.

"El hermano nos dijo que si hubiera podido tener un trabajo seguro, podría sustentar a la familia, lloró y se mostró bastante afectado", agregó la profesional de la Alcaldía alteña.

La familia migró aproximadamente hace 14 años de Los Yungas, solo el hermano mayor salió bachiller y el resto de los hermanos no estudiaba; tres no tenían documentos de identidad y tampoco los progenitores.

"Eva no recibía tratamiento, no tenía medicamentos. Por la situación económica de los papás y por el desconocimiento de la norma, parece que se han descuidado y no trataron su epilepsia", agregó Yujra.

El caso es investigado, mientras tanto la familia necesita un techo, víveres, ropa y todos los insumos necesarios para mejorar sus condiciones de vida. Cualquier colaboración puede ser entregada en la misma Defensoría, ubicada al interior de la parroquia Natividad de la zona Senkata 79 (El Alto) o comunicarse al teléfono 69960533.