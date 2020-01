Angelina Jolie trata ser una ama de casa ejemplar

Desde el anuncio de su divorcio con Brad Pitt, la actriz estadounidense Angelina Jolie intenta ser un "ama de casa" ejemplar y no tiene ningún proyecto de película en curso, dijo en una entrevista publicada el miércoles en la página web de la revista "Vanity Fair".

"Desde hace nueve meses, trato de ser buena en el papel de ama de casa, recoger las cacas del perro, lavar los platos y leer historias en la noche", contó, "y he mejorado en las tres cosas".

Pareja mítica de Hollywood, Angelina Jolie y Brad Pitt anunciaron su separación en septiembre de 2016, después de dos años de matrimonio y once juntos argumentando "diferencias irreconciliables".

Tienen seis hijos, tres de ellos adoptados. Tras la separación, Jolie, de 42 años, acusó a Pitt, de 53, de maltratar a su hijo adolescente en un avión en el que viajaban de Francia a Los Ángeles, lo que condujo al FBI a abrir una investigación.

Tras ser eximido por el FBI y los trabajadores sociales, solicitó la custodia conjunta de Maddox (15), Pax (13), Zahara (12), Shiloh (11), y los gemelos Vivienne y Knox (9), mientras Jolie exigía la tenencia exclusiva.

La actriz, ganadora de un Óscar en el año 2000, contó que en el verano de 2016, "las cosas iban mal" entre ellos.

"Yo no quiero utilizar esa palabra", se corrigió, y reformuló: "Las cosas se habían vuelto complicadas".

Jolie negó que la separación tuviera relación con el deseo de Pitt de que la familia adoptara un estilo de vida más sedentario, después de años de viajar por todo el mundo.

"Ese no era el problema", aseguró. Eso "fue y sigue siendo una de las grandes oportunidades que podemos ofrecer a nuestros hijos".

"Nos recuperamos todos de los acontecimientos que llevaron al divorcio", dijo la actriz a propósito de sus hijos, sin dar más detalles, en la larga entrevista en la que poco habla de su divorcio. Y agregó que quiere ofrecer un rostro tranquilizador a sus hijos en estos tiempos difíciles.

"Creo que es importante llorar en la ducha y no delante de ellos".

Jolie promociona su quinta película como directora "First They Killed My Father", coproducida por la plataforma de video en línea Netflix, que evoca la dictadura de los jemeres rojos en Camboya.

Pero la actriz aseguró no trabajar en ningún otro proyecto por el momento. "Solo quiero hacer un buen desayuno y ocuparme de la casa", sostuvo. "Esa es mi pasión. Por pedido de mis hijos, tomo cursos de cocina. Cuando voy a acostarme por la noche, me pregunto: ¿Hice un buen trabajo como madre o fue un día normal?".