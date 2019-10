Bolivia ve que Chile pone barreras al solicitar visas

"Chile pone obstáculos y barreras a nuestra relación", afirmó el Canciller David Choquehuanca sobre la decisión del Gobierno de Michelle Bachelet de revocar el convenio sobre visas diplomáticas. Ahora las dignatarios nacionales deben hacer un trámite para ingresar a ese país.



La autoridad sostuvo que las autoridades chilenas "quieren hacernos aparecer como si ellos fueran atropellados. Nosotros somos los atropellados" y consideró que el comunicado de su ministerio de Relaciones Exteriores "no está claro, hay muchas interpretaciones que se puede dar".



"Esta es otra obstaculización más, nosotros vamos a seguir viajando. Yo tengo una invitación a una Universidad en Iquique, incluso en Antofagasta, hay movimientos de jóvenes que quieren hablar con nosotros", adelantó Choquehuanca.



Detalló que "no hemos sido notificados todavía, a partir de esa notificación hay seis meses para que entre en vigencia ese pedido de visas. Así son, no son claros (...) Nos han puesto varias trancas, vamos a enviar nuestro pasaporte para que nos pongan visa, eso es una traba más y un costo".



Las autoridades bolivianas serán las únicas en Sudamérica que tendrán que solicitar visas diplomáticas para ingresar a territorio chileno. Al contrario, el Gobierno de La Paz advirtió que no actuará de forma similar a la decisión de Chile de desconocer un acuerdo de reciprocidad suscrito en 1995.