Gobierno prohíbe entrega de permisos a menores

El Gobierno aprobó un Decreto Supremo (DS) que prohíbe la entrega de licencias de conducir provisionales a menores de edad en todo el país, tras los últimos hechos de sangre que se cobraron vidas trágicamente en la ciudad de Santa Cruz.



Carlos Romero, ministro de Estado, presentó la norma, que incluye la disposición adicional que impide desde ahora que se otorguen estos permisos. Tres personas fallecieron en un accidente de tránsito el pasado sábado en la avenida Cristo Redentor.



"En este Decreto estamos añadiendo una disposición que señala que se prohíbe la entrega de permisos provisionales de conducción para menores de edad. No estamos autorizando la extensión de licencias de conducir provisionales, que es lo que se hacía hasta ahora, dado estos hechos que se registraron en Santa Cruz", aseveró la autoridad.



Mientras que la otra parte de la medida, estipula la "obligatoriedad de tramitar un plan de seguridad antes de la aprobación de un evento masivo de espectáculo público, que conlleve una masiva concentración de personas y medidas de seguridad".



Romero recordó que durante la realización de un concierto en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera, que deparó en el consumo de bebidas alcohólicas, droga, agresiones y personas lesionadas por los tumultos en el ingreso.



"La aprobación de este tipo de eventos estará condicionada a la presentación de un plan de seguridad que debe aprobar la Policía Boliviana. Así mismo, deberá realizarse una revisión "in situ" del espacio en el que se hará el evento", agregó el ministro.



Concluyó señalando que cualquier contravención a la norma, con las dos medidas, conllevará una sanción. En el caso de los eventos públicos masivos, la aprobación de su realización requerirá de 15 días, desde la presentación del plan de seguridad.



Los Comandos Departamentales están encargados de aprobar los planes de seguridad y las Gobernaciones y Municipios los responsables de dar las autorizaciones. Se asegura que el Decreto fue consensuado con las autoridades locales y regionales, sobre todo de Santa Cruz.,

Mira la conferencia en la que el ministro Romero anunció que ya no se entregará licencias de conducir a menores pic.twitter.com/7YX6xEDnbq— EL DEBER (@diarioeldeber) diciembre 16, 2015 n n n n