Fiscalía investiga a privados que visitaban Gestión Social

Los empresarios que visitaban las oficinas de la Unidad de Apoyo a la Gestión Social donde se reunían con Gabriela Zapata serán convocados a declarar, dijo ayer el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero. El fiscal asignado al caso, Edwin Blanco, afirmó que no puede mencionar a quiénes citará porque existe una investigación primaria sobre tres personas que ya están detenidas.



“Estamos identificando a quienes se reunían en la oficina con la señora Zapata, qué otros nexos o vínculos tenían con servidores públicos, personas particulares o empresarios. Todo está en investigación”, dijo Guerrero.



De acuerdo con la imputación del fiscal Blanco contra Gabriela Zapata, la expareja del presidente Evo Morales recibía correspondencia por correo electrónico de distintos empresarios, en su mayoría constructores.



En el allanamiento de la vivienda de Zapata, ocurrido el miércoles por la noche, la Fiscalía encontró sobres manila que tenían a la exnovia del jefe de Estado como principal destinataria y que tenían como dirección el “Ministerio de previsión social/ Ministerio de la Presidencia” en la avenida Arce.



Ayer, el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, dijo que la Fiscalía debe convocar a todas las personas o funcionarios que se vincularon y negociaron, de una u otra forma, con Zapata. Añadió que las reuniones se produjeron con funcionarios, empresas del Estado y privados que visitaban las oficinas de Gestión Social.



El ministro informó de que en octubre del pasado año fue descubierto el caso a través de una investigación interna del Ministerio de la Presidencia, en la cual se detectó el uso indebido de las oficinas de Gestión Pública y de vehículos de la institución. De ese modo, Ferreira descartó que existe algún tipo de protección desde el Ministerio de la Presidencia. “Fue el ministro Quintana quien inició la investigación, cómo puede estar involucrado”, justificó la autoridad.



No a la CAMC

El fiscal Edwin Blanco dijo ayer que no investigará a la empresa china CAMC, de la cual Zapata era su gerente comercial, y que por el momento su investigación se centra en las tres personas que fueron detenidas e imputadas, ya que existe otra entidad del Estado, como la Asamblea Legislativa, que está investigando esos contratos y que esperarán una conclusión para determinar si se incluirá en el proceso.



Blanco contradijo su imputación, ya que en el documento afirman en dos oportunidades que esta gestionó los contratos en esas oficinas; ayer dijo que son indicios y no son prueba determinante de esos hechos