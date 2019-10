La influenza afecta a 12 municipios cruceños

El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Joaquín Monasterio, informó de que la incidencia de casos de Influenza esta ascenso, con una mayor incidencia de circulación viral de casos positivos de influenza A H1N1 y Tipo B, en áreas urbana de Santa Cruz de la Sierra, pero también se ha presentado en otros 11 municipios.



Los casos positivos se han presentado en los municipios de Santa Cruz de la Sierra, Pailón, Montero, La Guardia, El Torno, Buena Vista, Portachuelo, Warnes, Cotoca, San Ignacio de Velasco, San Carlos y Charagua.



Las autoridades están priorizando el control y prevención de la Influenza en la capacitación sobre las formas de prevenir este mal, a través del lavado frecuente de las manos, el uso de alcohol en gel, estornudar en ángulo interno del codo, evitar dar besos y abrazos al momento de saludar. A la fecha se tiene 409 casos positivos de la influenza de los cuales 356 son AH1N1, 34 AH3N2, 19 Tipo B y 11 fallecidos.



Monasterio, informó de que se tiene 7 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 30 pacientes en salas de emergencias de los diferentes hospitales públicos y privados de la ciudad. De igual forma, recordó que es importante, que las personas tomen conciencia del problema y adopten las medidas de prevención no farmacológicas para poder hacer frente a esta enfermedad que puede ser mortal si no es detectada a tiempo.



La autoridad en salud, explicó que las campañas de prevención son permanentes en la ciudad y las provincias. “Ahora que no se puede visitar los colegios para capacitar a los estudiantes por el tema de las vacaciones, vamos a desplazarnos a los mercados y lugares de esparcimiento social para enseñar a las personas el correcto lavado de las manos para evitar el contagio de esta enfermedad”, dijo Monasterio.