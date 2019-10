El fabricante de los aviones Pilatus incursiona en el país

La fabricante suiza de aviones Pilatus Aircraft incursiona en el mercado boliviano y lo hace presentando la nave Pilatus PC-12, una aeronave acondicionada para vuelos corporativos y de carga en aeropuertos con aproximaciones difíciles, pistas cortas y no preparadas.



Christian Paul Hoepner, director ejecutivo de Quilque, representante de Pilatus para Argentina, Paraguay y Uruguay, indicó que hoy, en Santa Cruz, se exhibirá el Pilatus PC-12 a un grupo de empresarios cruceños interesados en adquirir el avión.



Hizo notar que la corporación decidió incursionar en Bolivia con este tipo de avión para conquistar al público corporativo que requiere de este tipo de aparatos para sortear la topografía del territorio nacional.



El crecimiento económico que refleja el país en el contexto internacional es otra variable que, según el ejecutivo, condicionó el aterrizaje de Pilatus Aircraft en Bolivia.



De las particularidades y ventajas tecnológicas, Hoepner refirió que el avión, en la versión ejecutiva, tiene capacidad STOL, es decir, despegue y aterrizaje cortos con la máxima capacidad de peso, combustible y ocho pasajeros. Levanta vuelo en 850 metros y aterriza en 700 metros.



Es Pilatus PC-12 es multifacético. Si bien es un avión para uso corporativo, Hoepner dijo que también se usa en el ámbito comercial con un límite de nueve pasajeros. Además, a decir de él, es el único avión que tiene un portón de carga para ser usado como ambulancia y que la cabina dispone de conectividad para equipos hospitalarios que permiten realizar cirugías a bordo.



El avión permite hacer rastreo y fotografías aéreas. Alcanza una autonomía de vuelo de hasta cuatro horas y media, recorre hasta 3.800 kilómetros con carga máxima y tiene el instrumental más moderno del mundo.



Registra un precio referencial de $us 4.150.000 e incluyendo configuraciones especiales puede llega a costar $us 5 millones.

Será vendido al mejor postor



En contacto con este medio, un empresario cruceño -que prefirió el anonimato- indicó que hoy ejecutivos de Quilque y Pilatus Aircraft realizarán un vuelo promocional y exhibirán la aeronave a un grupo de productores soyeros interesados en comprar el aparato.



Hay varios empresarios que prevén constituir una sociedad para comprar el avión y después subcontratarlo para realizar vuelos charter e incluso, como ambulancia, cuando se presente alguna emergencia y que el paciente requiera ser traslado al exterior