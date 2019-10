Cristina se reunió con Snowden en Rusia

El exconsultor de la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense (NSA), Edward Snowden, se reunió con la presidenta argentina Cristina Kirchner durante la visita de ésta a Moscú en abril, declaró el abogado del fugitivo estadounidense, Anatoli Kucherena.



"Sí, se reunió con Cristina Kirchner" que viajó a Moscú del 21 al 23 de abril, dijo Kucherena, confirmando así las informaciones publicadas por la prensa argentina.



Sin embargo, el letrado no precisó de qué hablaron durante este encuentro que "duró un poco más de una hora", aunque dejó claro que Snowden es un "hombre libre que decide por sí mismo con quién reunirse y de qué hablar".



Se trata del primer encuentro oficial que realiza Edward Snowden con un jefe de Estado del que se tiene conocimiento público, pese a que el abogado prefiere evitar este término.



"Snowden se reúne con mucha gente, tiene todo tipo de encuentros", declaró Kucherena.



En abril, el portal de información argentino TN, basándose en los archivos del consultor de la NSA, afirmó que el Reino Unido había espiado a Argentina para impedir que "recupere las islas Malvinas", cuya soberanía se disputan ambos países.



Entre 2008 y 2011, Londres realizó "operaciones secretas de intercepción, intervención y otras maniobras" en Argentina, informó el portal TN.com.ar (del opositor grupo Clarín), en asociación con The Intercept, un diario on line estadounidense de investigación que se apoya en documentos proporcionados por Edward Snowden.



Este último obtuvo asilo en Rusia, después de revelar en 2013 los detalles sobre varios programas de espionaje en masa estadounidenses. Inculpado por espionaje en Estados Unidos, el informático puede ser condenado a 30 años de cárcel en su país.