Amalia denuncia que es la primera en ser 'liquidada'

Amalia Pando denunció que será la primera en ser "liquidada" por el Gobierno, tras conocerse que la ministra de Salud, Ariana Campero, no descartó con iniciar un proceso en la vía penal en su contra, por dichos referidos a su presunto "embarazo".



Dentro de su programa "Cabildeo", la autoridad advirtió que "buscan deshacerse de los periodistas para garantizar la reelección" y reiteró que "le regalo las tres horas del programa de lunes a viernes, venga cuando quiera y diga lo que quiera".



Conoce más: Ministra pide a Amalia no victimizarse en "disculpas"



Campero, sobre la posibilidad del proceso contra la comunicadora, detalló que "esas decisiones las tomaré de manera particular" y agregó que "a nadie intento humillar, pedir disculpas no es humillación, más bien los que hemos sido humillados por medios de comunicación hemos sido otras personas", según el reporte de Página Siete.



Pando respondió que "el Gobierno acude a este Tribunal, no a la ministra y ella debe acatar el fallo, ese fallo no dice que yo debo pedir disculpas, el fallo no dice que yo debo retractarme, por eso la ministra está pidiendo en vano que me retracte, que me disculpe, pero yo le pedí disculpas porque es lo que políticamente corresponde".



Lea también: Amalia pone a disposición de Campero su programa



"Acate el fallo de este Tribunal, ministra, porque usted recurrió a este Tribunal. El señor vicepresidente hace una conferencia de prensa para que todos los medios de comunicación del país y los ciudadanos escuchen su versión. No tiene ninguna prueba para decir el cártel de la mentira, hacen esa acusación para ocultar sus propias mentiras".



El Tribunal Nacional de Ética Periodística declaró probada parcialmente la denuncia de Campero contra Pando y Roxana Lizárraga, instruyendo una retractación de la segunda, que se distinga entre información y periodismo, aunque desestima la acusación contras las opiniones.