Inicia la vacunación de 5,7 millones de bovinos

Mantener el estatus sanitario de país libre de aftosa con vacunación, logrado en 2014, es el principal objetivo de los ganaderos, del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) y de las gobernaciones.



Por ello, este trípode en el que se apoya el ciclo 31 de inmunización, que busca proteger a 5,7 millones de bovinos y 11.096 búfalos de la zona amazónica (Pando, Beni, Santa Cruz, trópico cochabambino y norte paceño), destinará diferentes recursos (dinero, vehículos, veterinarios, técnicos e insumos), para que el plan como mínimo tenga una cobertura del 95%.



Según la jefa distrital del Senasag Santa Cruz, Balvina Martínez, en la primera etapa, el programa, que empezó ayer (de forma simultánea en todas las regiones) y finaliza el 18 de junio, contempla las zonas de la Chiquitania, Norte Integrado y el norte del municipio de Cabezas, sumando más de tres millones de reses.



En la segunda parte, del 1 de julio al 15 de agosto, se incorporarán unos 300.000 animales de los valles y el Chaco cruceño, haciendo un total de 3,3 millones de bovinos.



Importancia y sanciones



Martínez remarcó que es importante que los ganaderos cumplan con el cronograma sanitario y que no esperen que los técnicos del Senasag, ‘como policías’, los obliguen a vacunar y de paso paguen una sanción pecuniaria.



“Tenemos la obligación de seguir con esa nota alta que nos dio la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y que tanto costó al país”, remarcó Martínez.



Juan Ascarrunz, director de Sanidad Agroalimentaria de la Gobernación de Santa Cruz, indicó que apoyarán con téc-nicos y vehículos para facili-

tar la labor del Senasag, que a su vez destinará Bs 2,5 mi-llones para el presente ciclo.



Ascarrunz precisó que Santa Cruz, como mayor productor ganadero, tiene la obligación de trabajar de forma coordinada para lograr buenos resultados.



José Luis Vaca, titular de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz, pidió a sus afiliados cumplir con la norma y evitar ser sancionados.

Martínez puntualizó que se cobrará una multa de Bs 35 por cabeza de ganado a los productor que no haya vacunado a sus animales en los plazos establecidos y que la entidad no aceptará ninguna prórroga