Envían a la cárcel a la "tía" de Gabriela Zapata

Pilar Guzmán fue remitida al Centro de Orientación Femenina de Obrajes la noche de este jueves por la presunta comisión de tres delitos al acreditar la existencia del supuesto hijo de Gabriela Zapata con el presidente Evo Morales.



“El Ministerio Público evidenció ante el Juzgado de Niñez y Adolescencia que la señora Pilar conoce en profundidad los hechos acaecidos y por ende se tiene como reconocida la participación como probable autora del hecho, aspecto que ha sido valorado por la autoridad jurisdiccional que determinó la medida de la detención preventiva”, señaló el Fiscal Departamental de La Paz, Edwin Blanco Soria, según señala un comunicado del Ministerio Público.



Guzmán estará en un penal distinto al de Zapata, que está presa en Miraflores.



"Coordinación" con los abogados



Los fiscales del caso fundamentaron la comisión de los delitos de impedir o estorbar el ejercicio de funciones; organización criminal y trata de personas, debido a que la imputada afirmó la existencia del menor a sabiendas que iba en contra de la verdad histórica de los hechos.



Asimismo, el Ministerio Público sostuvo que los actos de la imputada fueron coordinados con los abogados Eduardo León, William Sánchez y Walter Zuleta, ahora sindicados por los mismos delitos, debido a que ellos ofrecieron a la imputada en calidad de testigo para la presentación física del menor ante la jueza de la Niñez y Adolescencia de La Paz, Jacqueline Rada.



El niño no tenía la edad señalada



Según el equipo multidisciplinario del Juzgado Público de la Niñez, se recomendó una prueba de ADN debido a que el menor presentado físicamente para la valoración no cuenta con una edad cronológica de 9 años, aspecto que contradice a fotografías presentadas ante la juez.



El Ministerio Público evidenció que el supuesto hijo de Zapata no cuenta con registro en el Servicio General de Identificación Personal (Segip), en el Servicio de Registro Cívico (Sereci), en una unidad educativa, tampoco tiene flujo migratorio que acredite una posible salida del país tal y como refirieron los sindicados.



Zapata defiende a su abogado



En una supuesta carta enviada al Ministerio Público, Gabriela Zapata afirmó que su abogado, Eduardo León, no tuvo participación alguna en los actos de presentación de pruebas sobre la existencia de su supuesto hijo.



"Yo madre de familia asumo la responsabilidad de estos hechos, ratificando que el doctor León solo cumplió con su trabajo", afirma Zapata en la carta a la que tuvo acceso EL DEBER.



En la misiva, Zapata ratifica que su hijo existe y su paradero se guarda por su seguridad.