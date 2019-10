Burger King lleva sus hamburguesas al sauna

Burger King acaba de abrir un espacio totalmente insólito en uno de sus restaurante: un sauna. Así, los consumidores de Finlandia ahora podrán disfrutar de su Whopper con patatas fritas mientras está relajándose en una sala de sauna cubiertos por una bata de la marca.



La instalación, situada en la planta baja de un Burger King de Helsinki, ha sido diseñada por el creativo de interiores Teuvo Loman. Se trata de un sauna de 15 plazas, un baño y una completa sala recreativa equipada con un televisor de 48 pulgadas, PlayStation 4 y sistema de sonido.



Aunque puede que este "capricho" no esté al alcance de todos los bolsillos, ya que su alquiler sale por 250 euros (unos 283 dólares) para tres horas, no obstante, los usuarios que no quieran abonar esa cantidad (y prefieran evitar la comida empapada) también tienen la opción de disfrutar de las hamburguesas de Burger King en el piso de arriba.



Si esto le parece extraño, debe saber que los saunas son una parte muy importante de la cultura finlandesa. Ellos los usan de la misma forma en que se usan los bares en otros países, como una forma de relajarse, pasar tiempo con los amigos y conversar.



De hecho, en ese país aún se puede encontrar personas que nacieron en saunas. Es menos común ahora, pero en un punto los saunas eran la mejor opción para el parto ya que son ambientes estériles y están cerca de una fuente de agua caliente.